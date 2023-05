Percy Liza arribó al Marítimo de Portugal en septiembre de 2022, en calidad de préstamo por parte de Sporting Cristal. A pesar de sus ganas por mostrarse en el fútbol europeo y abrirse paso en una liga competitiva, no logró consolidarse como tenía planificado. Disputó 15 partidos (11 de ellos en la Primeira Liga) y registró un gol y una asistencia. Sus últimos días en el equipo luso los pasó en la reserva. El técnico José Gomes lo había mandado allí, porque consideró que el peruano no estaba comprometido al 100% con los objetivos deportivos del grupo.

“Percy Liza tiene mucho potencial. Pero a veces parece que yo creo en él más de lo que él cree en sí mismo. Prefiero a las personas que sé que darán el 100% que a alguien que es más fuerte pero solo da el 20%”, declaró el entrenador en conferencia de prensa a inicios de abril. Finalmente, el 27 de ese mes, el club luso decidió rescindir el contrato del delantero nacional y este tuvo que retornar a Sporting Cristal, con el que todavía mantiene un vínculo formal.

El joven artillero no puede jugar lo que queda del Apertura porque no ha sido inscrito por el club; pero busca ponerse a punto para estar listo en el Clausura. En este torneo, recién podría tener minutos si es que Nunes decide utilizarlo. Según Diario As, Liza ha estado entrenando en el gimnasio de La Florida. El medio señaló que el jugador compartió una historia de Instagram en la que se le ve pedaleando una bicicleta estática y acompañó la imagen con un corazón, demostrando su cariño por la institución celeste.

Equipo Temporadas Partidos Goles Asistencias Sporting Cristal 2019-2022 66 15 8 Marítimo 2022-2023 15 1 1

Un jugador que puede aportar

Hoy, Cristal no anda bien con sus delanteros. A Brenner, por ejemplo, le cuesta anotar; solo registra tres goles en el Apertura, pero ninguno en la Libertadores. En tanto, Adrián Ugarriza, que llegó esta temporada procedente de Cienciano, está lesionado y aún sigue recuperándose de su rodilla izquierda. Por su parte, a Irven Ávila le ha ido un poco mejor, marcando tres veces en la Libertadores y en una ocasión en el torneo nacional, pero las lesiones no lo han dejado tranquilo.

Bajo ese contexto, Liza podría sumar en esa posición de atacante, refrescaría el ‘once’ de Nunes y su llegada crearía más competencia para que Brenner, Ávila y Ugarriza se pongan las pilas y luchen por el ser titulares. Eso sí, también existe la posibilidad de que Cristal busque nuevos atacantes en el reinicio del mercado de pases. Pero, ¿en qué otro lugar podría jugar Percy? Si repasamos su historial, se ha desempeñado como extremo (lo hizo en la final frente a Alianza Lima en 2021); pero su posición es la de centrodelantero. Veremos si logra encontrar un espacio en este Cristal de Nunes.

