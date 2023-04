No hubo claridad en el conjunto bajopontino. Tuvieron ocasiones, pero faltó efectividad. En el medio campo, se extrañó a Jesús Castillo, suspendido tras recibir la roja ante Municipal. Además, un punto que preocupa es el desempeño de Leandro Sosa, que, a la fecha, sigue sin destacar al máximo. A esto se le suma que el club no tiene reemplazante para Nilson Loyola; por lo que hoy Yoshimar Yotún tuvo que ocupar su lugar. Con este empate, al equipo aterrizará en Argentina para enfrentar a un River Plate, que está ansioso por sumar.

Preocupación en el cuadro rimense

En la práctica y por plantel, Cristal es más que Boys y llegaba como favorito, pues jugaba en su casa, pero no mostró contundencia durante el cotejo, y no hubo claridad de cara al arco. Veintiún disparos realizaron los rimenses a la portería rival (6 directos, 6 desviados y 9 bloqueados), de acuerdo a los registros de la página especializada SofaScore, y solo uno entró: el penal de Brenner.

Quizá Alejandro Hohberg tuvo la más clara en los minutos finales, pero el guardameta Villete mandó el balón a otro lado con su pierna izquierda. Preocupa el club celeste, que no pudo penetrar la portería rosada a través de su juego. Y solo pudo igualar mediante un penalti, que el mismo Brenner generó, gracias al error de Christian Ramos. También preocupa que el equipo no haya podido seguir anotando pese a que la ‘Misilera’ se quedó con 10 hombres en el ‘78.

Hizo falta Jesús Castillo

En medio campo, los celestes hoy extrañaron, y en gran medida, a Jesús Castillo, que tuvo que cumplir su fecha de suspensión. El joven volante de 21 años es pieza esencial en el equipo del brasileño Nunes. Hoy se notó su ausencia y se evidenció que es necesario tenerlo en el once inicial, pues hace jugar al equipo y también defiende. No tiene un reemplazante claro en el plantel cervecero.

Martín Távara y Jostin Alarcón cumplieron hoy. Pero, en cuanto a los volantes, quienes más destacaron fueron Jesús Barco y Diego Sánchez, ambos de Sport Boys, que, en ciertos momentos, detenían a la ofensiva de los locales o que paraban la revolución con la que atacaba Cristal.

Sosa sigue sin sobresalir

Leandro Sosa es uno de los jugadores que más oportunidades recibe por parte de Nunes, al menos en el campeonato local, pero sigue sin poder destacar al máximo. Ante Boys, fue extremo derecho y no ha sido uno de los mejores. De hecho, SofaScore le puso 6.9 a su actuación ante los porteños. En sus últimos partidos, en promedio, ha recibido por parte de la mencionada página un 6.8 de puntaje.

En el Apertura, ha jugado 4 veces como extremo derecho: ante Melgar fue reemplazado en el minuto 73 y ante Atlético Grau y Cantolao ingresó durante el segundo tiempo. Fue titular ante Boys, pero Nunes lo tuvo que cambiar para el complemento. En la Copa Libertadores, estuvo en 4 cotejos y en todos esos fue extremo derecho. No tuvo minutos en la victoria sobre Huracán de Argentina (1-0), pero sí jugó ante Fluminense de Brasil, solo que fue cambiado en el 62′. Aún no ha podido sobresalir.

No hay reemplazante para Loyola

Nilson Loyola se encuentra recuperándose de una lesión a su pierna izquierda, por lo que no ha podido jugar ante Sport Boys. No hay un reemplazo para él en el sistema de Nunes. Hoy Yotún tuvo que jugar de lateral izquierdo. Lo hizo bien, pues todo sabemos de la calidad de ‘Yoshi’, pero no es su posición habitual, él es un mediocampista mixto. Allí, en el medio campo, es donde se le aprovecha mejor.

El problema es que, ante la ausencia de Loyola, el estratega celeste no tiene una opción clara para alinearla como lateral izquierdo. Frente a Fluminense, usó a Leonardo Díaz, aunque luego lo cambió. A Rafael Lutiger también lo ha probado en esa posición. Ambos cumplen, pero no encajan totalmente como lo hace Loyola. El juvenil Gabriel Alfaro, 19 años, surge como opción; sin embargo, aún no debuta con la camiseta rimense. Quizá ese es un aspecto en el que está trabajando Nunes: hallar cómo o con quién reemplazar a Loyola cuando este no esté.

La incertidumbre del duelo contra River

El siguiente partido de Sporting Cristal será contra River Plate, en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Necesitaban los rimenses llegar con una victoria. Boys era un rival al que podrían haberle ganado, pero no lo consiguieron. El nivel anímico, seguramente, no será el mismo tras este empate, pero Nunes tendrá que trabajar para olvidar este resultado y que el equipo llegue a plenitud para chocar contra un grande de Argentina.

No será un encuentro fácil para los bajopontinos, pues se jugará en Buenos Aires y el ‘Millonario’ buscará quedarse con el triunfo en su casa, y de esa manera sumar sus tres primeros puntos en el campeonato continental, luego de que cayera, sorpresivamente, por 3-1 ante The Strongest en Bolivia. Cristal, por su lado, también requiere una victoria tras perder de local ante Fluminense. Tiene mucho por trabajar y mejorar Nunes. Eso sí, si su equipo juega como lo hizo ante Sport Boys, sin contundencia ni claridad, será una estancia difícil en la capital argentina.

