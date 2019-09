Manuel Barreto en su presentación con Sporting Cristal: “Me considero un romántico de carpeta” 

La nueva apuesta de Sporting Cristal tiene nombre y apellido: Manuel Barreto , que fue oficializado, este jueves, como nuevo técnico ‘celeste’ hasta finales del 2019. El exfutbolista tendrá el duro reto de conducir a los ‘cervecero’ a la final de la Liga 1. Pero, antes, deberá preparar el choque ante Deportivo Municipal, el cual se jugará este domingo.

- “El momento que me comentan que asuma el primer equipo, dado la coyuntura que se vive y teniendo en cuenta que tengo 4 años en el club, lo primero que se me vino a la cabeza, cuando me buscaron, fue poner por encima de todo a Sporting Cristal; inclusive, por los deseos propios. Estoy orgulloso de pertenecer al proyecto formativo, que ya está dando fruto. El club me ha permitido desarrollarlo. Estoy orgulloso por eso”.

- “Conozco al 90 por ciento al plantel y creo en ellos”.

- “En tres días no puedo decirles que vamos a hacer magia. Poco a poco vamos a ir incorporando la forma de sentir que tengo. Algunos lo conocen y otros lo saben porque lo han podido ver. Nos toca respetar mucho a nivel de alineación, porque por algo el técnico los colocó como titulares”.

- “Al hincha de Sporting Cristal no le basta con ganar. Trataremos ganar desde una forma, desde un lugar, pero primero está el compromiso y la apuesta por los futbolistas. Yo amo al fútbol. Me considero un romántico de carpeta. Paso viendo fútbol y tratando de ver las posiciones correctas, conseguir la posesión. Le tomo mucho tiempo y dedicación que un equipo juegue como yo espero".

- “Insisto, cada uno crea su propia historia. Tengo una sensibilidad con ser proactivo, en donde el futbolista se sienta valiente”.

