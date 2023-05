Y lo cuestionan porque Yotún es el gran referente de este cuadro ‘cervecero’. Se formó en la institución y, actualmente, es el jugador con más experiencia. Además, se ha convertido en el líder del plantel luego de la salida de Horacio Calcaterra y de Christofer ‘Canchita’ Gonzales. Hoy no hay otro futbolista en el equipo que sea tan representativo como lo es Yoshimar con la camiseta celeste.

A eso hay que sumarle que el volante ha sido clave en la selección nacional durante la era de Ricardo Gareca, por lo que los hinchas esperan que también lo sea en Cristal, algo que, a la fecha, no ocurre. No puede conducir bien al equipo. Y algunos aficionados rimenses se han ido contra él, culpándolo del mal momento del club, sobre todo luego de la discusión que tuvo con el técnico Tiago Nunes en el gramado del Alberto Gallardo tras el empate con César Vallejo.

Desencuentro con Nunes

Luego del cotejo contra los ‘poetas’, se vio a Nunes y Yotún discutiendo en medio de la cancha rodeados por los jugadores, lo que pudo haberse interpretado como si hubiera divisiones en el conjunto bajopontino. Incluso, las redes sociales hablaron de una posible renuncia del estratega brasileño tras este episodio. Sin embargo, el mismo entrenador salió a explicar todo, aclarando que se quedaba como DT del plantel.

“Hubo una discusión entre el entrenador y algunos jugadores por un acuerdo de saludar a la gente. Por todo lo que se generó en el partido, la cantidad de insultos que recibieron, los jugadores decidieron no saludar a la hinchada en señal de protesta. Yo no estuve de acuerdo”, dijo Nunes en declaraciones recogidas por El Comercio. Luego, contó que tuvo “una charla directa con Yoshimar Yotún y otros jugadores” que fueron a su casa. Y que a partir de allí, se sintió respaldado para continuar en el cargo. “Seguiré siendo el entrenador de Sporting Cristal”, expresó.

También tuvo palabras para ‘Yoshi’: “Con Yoshimar Yotun, hemos hablado directamente, Él es un jugador que merece respeto. Es un jugador peruano, no es nacionalizado; mundialista, con personalidad, temperamento fuerte y por eso es que me identifico con él también”, manifestó. No obstante, esto no evitó que un grupo de barrista entrara al Estadio Nacional, donde el equipo entrenaba, para agredir a Yotún o que un hincha lo insulte en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, tras el empate ante UTC, hechos totalmente condenables.

No está en su mejor nivel

Los buenos hinchas seguramente se preguntarán por qué no pueden ver al ‘Yoshi’ de la selección nacional o a aquel jugador que campeonó con el Cruz Azul de la Liga MX. Recordemos que el mediocampista tuvo un buen paso por los ‘cementeros’, ganando el Clausura 2021. Sin embargo, no pudo repetir el plato para el Apertura, por lo que hubo salidas en el plantel, entre ellas, la de Yotún. Se quedó sin club y estuvo así más de 3 meses, entrenando en la Videna para no perder ritmo, hasta que aterrizó en Cristal en marzo de 2022.

No obstante, en su etapa con los rimenses, las lesiones no lo han dejado tranquilo. Por sus lesiones, se perdió 4 partidos en el Apertura 2022 y 11 encuentros en el Clausura de ese año, de acuerdo a los registros de la página especializada Transfermarkt. En este 2023, en cambio, solo se ha perdido 2 duelos por lesión. Pero el asunto es que no ha podido destacar. Su nivel justamente empezó a decaer desde que se quedó sin equipo (tras salir del Cruz Azul de México). Está trabajando para recuperar su mejor versión, pues no solo Cristal lo necesita, también la selección.

Temporada Partidos jugados Goles Asistencias 2022 11 2 1 2023 22 1 0

¿Cuándo vence su contrato?

Yotún acaba su contrato con Sporting Cristal a fines del 2024, por lo que desde el club esperan que recupere pronto su nivel, ya que un ‘Yoshi’ en buen estado sería fundamental para que la institución pueda alcanzar sus objetivos. Con 33 años, el mediocampista aún puede ser importante en cualquier equipo, por su experiencia y liderazgo, pero es necesario que esté en su mejor forma. Por lo que se ha visto, las lesiones son su peor enemigo.

Lo cierto es que si Yotún aún quiere salir al extranjero, deberá empezar a destacar en Sporting Cristal. Por lo pronto, tiene que enfocarse en recuperar su buen juego para que los celestes vuelvan a luchar por el título nacional. Ahora, deberán apuntar al Clausura y a tratar de clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores, o por lo menos a la Sudamericana. Para ello, no hay duda de que el equipo requiere al mejor Yoshimar Yotún.

