Ese gol de Danilo Carando en el minuto 90′ no solo afectó anímicamente al equipo, sino que fue el golpe de nocaut que ningún hincha celeste quería recibir. Y es que aquella derrota duele más que las anteriores por lo que había en juego y lo que significa quedarse con las manos vacías. Cristal lo luchó todo el partido e incluso le anularon dos goles correctamente con el VAR, pero no fue capaz de capitalizar sus individualidades ni ser efectivo en los últimos metros. ¿En qué galló el equipo de Tiago Nunes?

Mala defensa

Si hubo un error determinante en todo el partido, ese sucedió previo al gol de Carando. Yoshimar Yotún perdió la pelota en el mediocampo y rápidamente Cienciano armó un contragolpe para sacar provecho de eso. La defensa de Cristal hizo tarde el retroceso, no ocupó los espacios y el balón le quedó al delantero argentino, quien apareció solo en el centro del área y batió a Renato Solís. Esa jugada agarró mal parada a la línea defensiva, que estaba volcada en ataque para encontrar el gol de la victoria. Pero el fútbol es así, se resuelve por detalles y Cristal lo pagó caro.

Sin embargo, sería injusto no reconocer el rendimiento individual de algunos. Ignácio, por ejemplo, fue el mejor en su zona, apagó varios incendios y colaboró en ataque. Tuvo un duelo aparte con Carando; pero en esa jugada puntual del gol, el brasileño fue a cubrir el primer palo. Estuvo en otra posición, lejos del ‘9′ rival, y Danilo sacó ventaja. Gianfranco Chávez también tuvo un rendimiento regular; sin embargo, no completó los 90′.

Sin Grimaldo y con Yotún

En un partido complicado y en el que está en juego la posibilidad de ser campeón, las individualidades de un equipo son claves para inclinar la balanza a favor. Cristal tenía mejores nombres, pero aparecieron poco en el Cusco. Joao Grimaldo, por ejemplo, no fue el de siempre. Le costó abrirse espacios contra los defensas rivales y llegar al arco de Jeferson Nolasco. No trascendió, tampoco fue gravitante como en anteriores ocasiones, ni apareció en el momento que debía hacerlo. Cristal necesitó de él, pero mostró poco en ataque. Lo mismo ocurrió con Washington Corozo, de poca incidencia en el juego.

La otra cara de la moneda es Yoshimar Yotún, quien trató de ponerse el equipo al hombro para empujar desde atrás. Al capitán celeste le anularon un gol correctamente; aunque siempre buscó asociarse con un compañero. Eso sí, por momento estuvo muy solo en la generación de juego y fue complicado encontrarse con los atacantes. ‘Yoshi’ hizo un buen partido a pesar del resultado.

Decisiones de Nunes

Cuando el tiempo corría y el partido seguía parejo, Nunes arriesgó con lo que tuvo en el banco. Cristal terminó el partido jugando con tres delanteros de punta: Brenner Marlos, Adrián Ugarriza e Irven Ávila. El técnico brasileño puso todo lo que tenía a disposición, buscando la manera de llevarse la victoria. Decidió sobre la marcha, pero los cambios no respondieron. Salvo Marlos, los otros dos no pudieron marcar diferencias. Ugarriza no tuvo una opción clara, mientras que el ‘Cholito’ tampoco pudo llegar al arco contrario.

Nunes quiso darle otro aire al equipo con las sustituciones. También ingresaron Alejandro Hohberg y Leandro Sosa. Si bien el juego mejoró, no fue determinante para encontrar el gol. El técnico había planeado un 3-4-2-1, y terminó jugando con un 3-4-3. A pesar del esfuerzo, el marcador no cambió. Cristal fue derrota en el Cusco y cerraría una temporada sin sumar títulos.

