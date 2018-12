Sporting Cristal recordará de manera especial la temporada 2018. No solo porque el primer equipo alcanzó la estrella 19 de su historia con autoridad, sino también por los éxitos en las categorías menores de los rimenses.

Los celestes hicieron un recuento de todos los logros de sus canteras este año. En total son 5 coronas que fueron conseguidas por los equipos Sub 11, Sub 12, Sub 17, Sub 18 y la reserva. Pero eso no es todo.

Sporting Cristal podría sumar un título más esta temporada. La Sub 15 celeste se clasificó a la final del Torneo Centenario en la cual enfrentará a Juan Aurich. El partido todavía no tiene fecha.

Los celestes también obtuvieron el segundo lugar en cuatro categorías (Sub 10, Sub 11, Sub 13 y Sub 16). Sin duda, una gran marca para el club de La Florida cuya proyección es apostar por los jugadores de sus canteras.

Los números de Sporting Cristal en menores.

Sporting Cristal pretende tener un mejor 2019 en todo aspecto. Uno de sus mayores retos será la Copa Libertadores en la cual buscará recuperar el protagonismo de años pasados.