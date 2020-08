Luego de los disturbios que se desarrollaron a los alrededores del estadio Nacional, previo al duelo entre Universitario y Cantolao, y que originaron la suspensión de la fecha 7 de la Liga 1 (y que también se evalúe una medida permanente), el técnico de Sporting Cristal, Roberto Mosquera, salió al frente y habló de este escenario que vive nuestro fútbol.

“Lo que podría aportar es que todos sabíamos que era una fecha importante, para un equipo tan importante como la ‘U'. Nos mandaron un día antes un aviso que algo no estaba bien, por arrojar petardos a las 12 de la noche... No califico la acción, pero hay reglas que decían que no se podía a partir de las 10 de la noche tener ningún tipo de movimiento y si alguien lo hizo quiere decir que estuvo en la calle, no creo que lo haya hecho de su casa”, sostuvo el DT.

Mosquera, a su vez, indicó que “estoy en contra de eso. Así seas hincha, tienes que ponerte a pensar, como la misma ‘U', hay muchos equipos que hicieron un esfuerzo tremendo, económico y logístico”. Cuando se le consultó si los equipos deberían perder por walkover cuando sus hinchas no respeten el distanciamiento social y las normas, esto sostuvo el guía celeste...

“Mi labor me permite opinar de muchos temas, pero decirle a la Federación las medidas que deben tomar es como que ellos me digan qué cambios debo hacer. Trato de opinar siempre pero en esta ocasión es una pregunta para la Federación”.

Estaban listos

Según el fixture inicial, Sporting Cristal se medía con Sport Boys el último sábado. Desde lo deportivo, ¿cuánto afectó lo que ya se tenía planificado en el Rímac? “Esto es como la fórmula 1, todos concentrados en la parte física, mental y estratégica para ese día. Entonces, cuando no se da el partido hay una deflación deportiva, mental, que no es justa. Creo que tenemos que pensar en los demás”.

Mosquera, en tanto, añadió que “el partido es lo único real que hay en el fútbol. En el sentido que es la primera mano para saber dónde estamos, porque ganando o perdiendo hay cosas por mejorar. Yo veo cosas por mejorar cuando ganamos, cuando perdemos soy más objetivo. El material de trabajo es la competencia, los tres puntos. Que eso no llegue incomoda porque no tengo cómo ver los errores”.

