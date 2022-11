Sporting Cristal cayó 2-0 ante Melgar, en la semifinal de vuelta de la Liga 1 2022. Si bien los ‘rimenses’ buscaban remontar el marcador de la ida (2-0) ante el elenco arequipeño, terminaron siendo superados por la escuadra que dirige Pablo Lavallén, quien accedió a la gran final del campeonato nacional. Tras ello, Roberto Mosquera, actual entrenador del club celeste, declaró ante los medios y analizó el desempeño de sus dirigidos. Ojo, también habló sobre su futuro en el elenco del Rímac.

“El fútbol tiene estas cosas. Hay que entenderlo y nadie puede pensar que uno va a venir a disculparse por una mala actuación. Grimaldo era el jugador más desequilibrante del equipo y Yotún regresaba con su intacta calidad, lo que nos hacía presagiar un partido diferente. Tuvimos que cambiar de sistema y con un rival tan potente como Melgar”, fueron las primeras palabras del DT rimense en rueda de prensa.

Asimismo, sostuvo: “Cuando le ganamos en Arequipa 1-0 hace un mes, nosotros hicimos un partido fantástico, pero es el pasado. El equipo se ha ido despotenciando y es muy difícil definir un duelo cuando haces dos cambios en el primer tiempo. Lo trabajado ya es difícil realizarlo colectivamente”

El estratega nacional también señaló que las bajas (Yotún y Grimaldo) terminaron pasándole factura en el resultado. “Los goles de Melgar se dieron tras la salida de dos jugadores. Tú trabajas un primer tiempo para jugar de determinada manera, pero nos vimos obligados a cambiar toda la estructura de juego que habíamos hecho”, aseveró.

Eso sí, Roberto Mosquera aseguró que no considera un fracaso la caída ante el ‘Dominó'. “Fracasar es no intentar para mí. Junto a mi comando técnico vamos a seguir intentando. No puede ser un fracaso ser el mejor del acumulado por tres años seguidos”, apuntó.

Finalmente, consultado sobre si continuará en el banquillo de Sporting Cristal, Roberto Mosquera aseguró que aún no ha negociado su renovación: “No he tenido ningún acercamiento con Sporting Cristal. Mi contrato termina este año, no tengo nada definido en el futuro. Lo único que quiero ahora es descansar”





