El reinicio de la Liga 1 sigue siendo incierto pero los técnicos ya analizan el tiempo que será necesario para que vuelva el fútbol a los estadios. Roberto Mosquera dijo que una semana de pretemporada no será suficiente para dar un buen espectáculo. El entrenador de Sporting Cristal confía en que se tomará la mejor decisión.

“Nosotros hemos llegado a la conclusión de que en algún momento las autoridades del deporte tienen que llamar a un kinesiólogo, preparador físico, un entrenador y sentarse con la directiva. Debemos proteger al hombre que hace posible que esto sea un espectáculo", dijo Roberto Mosquera.

"Si damos una semana para que empiece el torneo, los desgarros van a ser tremendos, las lesiones también, el espectáculo será paupérrimo. Necesitamos cuatro semanas para regresar a la competencia”, añadió.

Roberto Mosquera afirmó que la riqueza del entrenador es el contacto diario y eso no se puede dar. “Estamos abocados en mantener la parte física que pensábamos hacer. Hay una cosa que nadie puede sustituir que es un partido por tres puntos”, explicó.

El entrenador de Sporting Cristal dijo que está llevando la cuarentena con tranquilidad. “Por la edad, estoy en riesgo, pero trato de llevar la normativa y la exigencia que no me cuesta porque he sido disciplinado toda mi vida”, declaró Roberto Mosquera a Radio Ovación.

