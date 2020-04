Sergio Peña respondió a las preguntas de sus seguidores en Instagram. En una de ellas reveló con qué delanteros desearía alinear cuando retorne a Alianza Lima. El volante dijo en una entrevista que tiene como objetivo terminar su carrera vistiendo la blanqauiazul.

¿Si vuelves a Alianza Lima cuál sería tu delantera perfecta para jugar? le preguntaron a Sergio peña y así respondió: Beto Da Silva y Yordy Reyna.

“Ahora tengo pensado en acabar mi carrera en Alianza Lima, pero uno no sabe qué pueda pasar. Miguel (Araujo) y Renato (Tapia) también se quieren retirar en Alianza. Yordy Reyna también”, dijo el volante en una entrevista con GOLPERU.

Sergio Peña afirmó que hoy respondería que no jugaría por Universitario de Deportes, pero más adelante no sabe que podría pasar. “Si un jugador es profesional sabe que cualquier cosa puede pasar. Soy hincha de Alianza Lima y es el equipo más grande, pero no tengo nada contra la 'U'”, declaró.

Sergio Peña en Instagram.

