Aunque en un principio no había muchos registros de lo que podía hacer en el campo, Santiago González se encargó de disipar las dudas en Sporting Cristal con su espectacular rendimiento en la pasada temporada: disputó los 34 partidos de la Liga 1 Te Apuesto, marcó 14 goles y dio 23 asistencias, siendo el futbolista más determinante del campeonato. Este gran nivel hizo que se especulara sobre el sondeo de algunos clubes del extranjero, algo que en su momento encendió las alarmas en el Rímac.

En primer lugar, en ‘SC’ se pusieron las pilas y compraron su pase al Deportivo Maipú de la Primera Nacional (Segunda División de Argentina), con un contrato hasta finales de diciembre del 2026. Si bien en el área deportiva del club estuvieron abiertos a cualquier posible salida, sobre todo si había alguna propuesta interesante sobre la mesa, este ofrecimiento formal nunca llegó.

Según confirmó el propio Santiago González, solo hubo sondeos por su nombre pero nada concreto en las oficinas del conjunto rimense. Incluso, el delantero argentino negó tener conocimiento sobre si verdaderamente llegó una propuesta. A todo esto, afirmó estar feliz en Sporting Cristal y espera tener una buena Copa Libertadores para ver si más adelante cambia el panorama sobre su futuro.

Santiago González registra 15 goles con Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

“La verdad que no tuvimos propuestas. Yo no tuve ninguna propuesta que me hayan llamado a mí, no sé si al club. Pero la verdad que acá estoy cómodo, me estoy sintiendo muy bien y estoy contento. Hubo sondeos pero nada concreto. Voy a seguir acá a jugar la Copa y después vamos a ver si viene algo. Sino me quedo acá y cumplo mi contrato”, afirmó en una charla con Sin Cassette.

Eso sí, ‘Santi’ recordó su breve paso por San Lorenzo –entre el 2018 y 2019–, donde no pudo establecerse en el primer equipo y tuvo que buscar oportunidades en el ascenso argentino. “Obviamente que quiero darme esa revancha (San Lorenzo), de poder jugar en el fútbol argentino. Tenemos que esperar, tengo que jugar bien acá. Y esperar que llegue una oferta de ese fútbol. Me gustaría y es una espina que me quedó”, agregó.

Por el momento está claro que González permanecerá en Sporting Cristal. El último fin de semana se estrenó en la Liga 1 con un gol en el 2-2 frente a Alianza Universidad, lo que demuestra que sigue siendo una pieza clave dentro del esquema de Guillermo Farré. Su partida podría significar un dolor de cabeza para el comando técnico del argentino, sobre todo porque en el plantel no hay un jugador con su desequilibrio e influencia en el juego del equipo.

Santiago González tiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre del 2026. (Foto: Sporting Cristal)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de este empate por 2-2 con Alianza Universidad, Sporting Cristal volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Sport Boys por la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho encuentro está programado para el domingo 16 de febrero desde las 11:00 a.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión del partido, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping TV y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.





