Claudio Vivas: "Si estoy en Sporting Cristal es porque tengo ganas, porque quiero el desafío"

Sporting Cristal presentó oficialmente a Claudio Vivas como su entrenador para la Liga 1 y la Copa Libertadores 2019. La conferencia de prensa del nuevo DT celeste tuvo lugar en La Florida.

Sporting Cristal: Presentación de Claudio Vivas | EN VIVO:

Carlos Benavides: "Agradecerle por los gestos con Sporting Cristal, porque llegó para ayudarnos como ya lo hizo antes. Viene por los años 2019 y 2020".

Claudio Vivas: "Hemos visto los amistosos que jugó el equipo y el partido del día sábado. Las sensaciones son buenas. tenemos el desafío de preparar cada partido como lo merece esta institución. No vamos a poner excusas, vamos a imponer una idea de juego y tratar de acertar en el once para iniciar el torneo".

"En cuestión de refuerzos lo estamos charlando con la directiva y veremos si se requieren, si es posible. Sino trataremos de afrontar todo con este plantel sin olvidar la filosofía del club que es promover jóvenes".

"Mario Salas dejó la vara muy alta, hay jugadores que ya no están y tenemos que hablar de los que se quedaron. El equipo tiene que adoptar una idea de juego y una regularidad de inmediato. tenemos que tratar de lograr ese rendimiento que tanto deseamos todos".

"No pongo excusas, es cierto que el tiempo en el fútbol es valioso, pero nosotros estamos trabajando día a día. En la semana vamos a tener un doble turno con los jóvenes para que sean una opción en el primer equipo. vamos a jugar con la reserva para conocerlos. El compromiso que yo recibí, yo no dudé un minuto en venir. Si estoy aquí es porque tengo ganas y tengo el desafío y siempre he pensado volver a este club que me dio cariño y donde he sido muy feliz. Ojalá que podamos encontrar regularidad y que el plantel encuentre rápidamente los conceptos que queremos ofrecerle".

"Los jóvenes de Sporting Cristal están preparados para la alta competencia, tienen una buena base y tenemos que tratar que se involucren lo más pronto en el trabajo de los grandes. Yo soy el que tiene que estar lúcido y fresco para decidir bien en cada compromiso".

"Tenemos muy buenas instalaciones, buenos jugadores y estamos comprometidos con este desafío".

"Estamos bien, el plantel tiene experiencia. La edad del equipo está equilibrada y si estoy aquí es porque acepté el desafío tal cual me lo propusieron".



"El fútbol peruano ha evolucionado muchísimo por eso fueron al Mundial, por eso hay jugadores que valen 8 millones como Cueva".



"Soy una persona madura, día a día siempre trato de prepararme y no me quedo con lo que hice hace 10 años. Trato de incorporar tecnología, conceptos, y trato de prepararme para cada compromiso. Me gusta el protagonismo, el trabajo, el respeto y la responsabilidad".

"Los planteles se han renovado pero hemos visto varios partidos de la temporada pasada. hemos visto a Sport Huancayo. Hay jugadores que conocemos pero lo más importante es lo que hagamos nosotros. respetamos al rival, la altura y la localía pero no vamos a poner excusas".

LA PREVIA

El optimismo de la hinchada celeste por el fichaje del argentino Claudio Vivas tiene sus fundamentos. No es un capricho, ni una apuesta sin futuro, sino una creencia de la directiva por un estilo de juego.

Hizo eco en Sudamérica: así reaccionó la prensa internacional tras la llegada de Claudio Vivas a Sporting Cristal



No solo eso: al exentrenador de Banfield y Racing de Avenellaneda, entre otros, ya le fue bien en su paso por el Rímac a fines del 2013. Incluso, su Sporting Cristal quedó a solo tres puntos de jugar la gran final contra la ‘U’.

Ahora, con menos de una semana antes del debut en el Apertura, Claudio Vivas buscará ganarle a Sport Huancayo (de visita) y al tiempo, que juega en su contra. El hincha bapopontino espera lo mejor para el debut en la Liga 1, programado para el sábado 16 de febrero, a las 8 p.m.

Claudio Vivas en conferencia de prensa. Claudio Vivas en conferencia de prensa.