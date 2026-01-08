El fútbol suele dejar frases que, con el paso del tiempo, terminan adquiriendo un significado distinto al que tuvieron en su origen. Palabras que nacen en una conferencia, en una entrevista o en medio de una temporada exigente, y que años después vuelven a escena como una señal temprana de lo que estaba por venir. Algo así ocurrió con Jesús Pretell durante su etapa en Sporting Cristal, cuando uno Tiago Nunes lanzó una comparación que llamó la atención de todos. Hoy, con el mediocampista ya fuera del club y dando el primer paso de su carrera en el extranjero, esa frase vuelve a tomar protagonismo. Y no es casualidad que reaparezca justo ahora, cuando su destino vuelve a cruzarse con el del técnico que la pronunció.

En las últimas horas, Liga Deportiva Universitaria de Quito hizo oficial la incorporación de Jesús Pretell como nuevo refuerzo para la temporada 2026. El club ecuatoriano anunció la llegada del volante peruano a través de sus redes sociales, destacando su entrega y perfil competitivo. Será la primera experiencia internacional del futbolista, quien deja Sporting Cristal tras varias temporadas siendo una pieza habitual del plantel rimense.

Detrás de esta operación aparece un nombre clave: Tiago Nunes. El entrenador brasileño, actual técnico de LDU, fue quien solicitó expresamente la llegada de Pretell. Ambos ya habían trabajado juntos en Sporting Cristal durante la temporada 2023, etapa en la que se forjó una relación profesional marcada por la confianza y el respaldo constante hacia el mediocampista nacional.

Fue precisamente en ese periodo cuando Nunes dejó una frase que quedó registrada en el ambiente futbolístico. Al referirse a Pretell, el brasileño señaló: “Si tuviera que ir a una guerra, lo elegiría como soldado”. En su momento, la comparación reflejaba el concepto que tenía del jugador: sacrificio, disciplina táctica y compromiso dentro del campo, cualidades que el técnico valoraba especialmente en su idea de juego.

Tiago Nunes tiene contrato con los celestes hasta fines del 2024. (@photo.gec)

Con el paso de las temporadas, Jesús Pretell fue consolidándose como uno de los nombres habituales en Sporting Cristal. En el 2025 tuvo uno de sus años más activos, siendo titular en gran parte de la campaña, disputando 39 partidos y sumando más de 2,900 minutos entre Liga 1 y Copa Libertadores. Incluso, llegó a marcar un gol internacional y tuvo presencia en convocatorias de la selección peruana.

Sin embargo, para la temporada 2026 el panorama cambió en La Florida. Con una sobrepoblación de mediocampistas en el plantel, desde el club le comunicaron que no sería prioridad en el proyecto deportivo. Ante ese escenario, la opción del extranjero comenzó a tomar fuerza, más aún cuando apareció el interés directo desde Ecuador.

En LDU, Pretell se reencontrará con Tiago Nunes en un contexto exigente. El cuadro albo disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores y viene de ser protagonista en los últimos torneos internacionales. Además, se suma a una lista selecta de peruanos que defendieron esa camiseta, como Roberto ‘Chorri’ Palacios y Paolo Guerrero, este último campeón de la Copa Sudamericana en 2023.

Así, aquella frase lanzada en Sporting Cristal dejó de ser solo una metáfora. Hoy, Jesús Pretell inicia un nuevo capítulo de su carrera bajo la conducción del mismo técnico que, tiempo atrás, lo definió como un futbolista para batallas grandes. El fútbol, una vez más, cerrando círculos de manera silenciosa pero contundente.

