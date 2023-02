Hoy se vivió una situación atípica en el fútbol peruano, pero que por estos días se ha vuelto una costumbre: Alianza Lima no se presentó al estadio Alberto Gallardo para enfrentar a Sporting Cristal y perdió por ‘walkover’, con un marcador de 3-0 en contra. Tras ello, Tiago Nunes conversó con los medios de comunicación y dio sus impresiones sobre lo sucedido en el Rímac.

El director técnico de los rimenses había planificado el partido ante los íntimos durante la semana, pero finalmente se encontró con la sorpresa de que no necesitó jugar para ganar por un marcador tan abultado. Ahora el estratega de enfocará en poner a punto a su plantel para los retos que se les viene, incluyendo la fase previa de la Copa Libertadores –Sporting Cristal enfrentará al ganador de la llave entre Sport Huancayo y Nacional de Asunción–.

“Es algo que nunca me había tocado pasar, es una experiencia nueva, no imaginaba ganar un partido así, no es bueno para nadie. Nos encanta competir, más un clásico, es un partido que estamos ahí para competir al máximo a estadio lleno, pero tocó esto ahora y tenemos que prepararnos para el próximo partido y también se viene la competencia internacional y tenemos que estar listos para competir al mas alto nivel”, manifestó Nunes.

En otro momento, el exentrenador de Paranaense habló sobre un tema que viene dando vueltas durante los últimos días en tienda ‘cervecera’ y que puso en alerta a los hinchas de Sporting Cristal: según medios chilenos, la Universidad Católica está interesada en fichar a Yoshimar Yotún, a pedido expreso de su técnico Ariel Holan.

“(Sobre la ausencia de Yotún en la nómina de hoy) Fue precaución, en el entrenamiento del jueves sintió una contractura, algo suave, nada para tener preocupación. Ayer ha entrenado, hoy está entrenando en la Florida y mañana regresa con todo el grupo. No tengo ninguna comunicación sobre Yotún al fútbol de Chile”, acotó al respecto.

Sporting Cristal ganó por 3-0 tras la ausencia de Alianza Lima en el Alberto Gallardo. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Los próximos partidos y la posibilidad de fichar a un portero

Respecto a la poca continuidad que está teniendo su equipo, Nunes reveló que el lunes 6 de febrero disputarán un amistoso (aparentemente ante Cienciano, que se encuentra en Lima) para no perder ritmo de competencia, pensando en los partidos ante Carlos A. Mannucci, Melgar y la Copa Libertadores.

“Con los entrenamientos no es lo mismo, pero intentaremos hacer lo mejor que se puede para llegar bien al partido con Mannucci, con Melgar y de ahí el de Copa. Se ha acordado un partido de práctica para compensar lo del partido de hoy”, añadió.

Finalmente, sobre la posibilidad de fichar a un portero tras la lesión de Alejandro Duarte ante Deportes Tolima en la ‘Tarde Celeste’, el brasileño aclaró que por el momento no lo han contemplado . “No hay perspectiva de contratar a un arquero nuevo, tenemos a Franco, a Córdova y a Solís. No tengo certeza del tiempo todavía porque es una lesión delicada pero sería de dos a tres meses”, puntualizó.





