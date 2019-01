Transferencia de Costa a Colo Colo sería una de las más costosas en la historia del fútbol peruano

A través de sus redes sociales, Colo Colo confirmó que llegó a un acuerdo con Sporting Cristal para hacer efectiva la transferencia de Gabriel Costa. Pero, minutos después, borró su publicación, generando gran incertidumbre en los fanáticos celestes. Lo cierto es que, hasta el momento, el uruguayo está satisfecho con la propuesta formal que le hizo llegar el cuadro chileno.

De hecho, Sporting Cristal también ve con buenos ojos la partida de Gabriel Costa a Colo Colo, porque ello significaría una gran inyección económica a favor del club, que busca sostenerse mediante la formación y venta de sus futbolistas.

Pero más allá de la política deportiva de Sporting Cristal, la transferencia de Gabriel Costa a Colo Colo podría romper con un récord en la historia de pases del fútbol peruano. Y así lo reconoció el presidente celeste, Carlos Benavides, a El Comercio.

“Si encierras toda la operación, yo creo que sí. Porque incluye dos cosas [pago directo y el pase de Gonzales]. Estamos hablando de cifras muy importantes. Hace mucho no sé de un jugador del torneo local que pueda estar cotizado como Gaby o Emanuel. Tengo que ser responsable con los dueños del club, no me puedo cerrar ante una oferta como la que vendría”, afirmó el directivo de Sporting Cristal.

Asimismo, Carlos Benavides elogió el momento por el que atraviesa Christofer Gonzales. Ojo, ‘Canchita’ pertenece a Colo Colo, y podría llegar a préstamo a Sporting Cristal, para reemplazar a Gabriel Costa.

“Ha tenido un muy buen año, convocado a la selección. Es un jugador muy interesante”, concluyó.