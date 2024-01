Los aciertos de Sporting Cristal

Sin duda alguna, el cuadro dirigido por Moreira dejó la mejor sensación luego de la goleada por 6-2 ante ADT en el estadio Alberto Gallardo, por lo que contó con muchos más aciertos que desaciertos en el equipo. En general, todo el once titular tuvo buen desempeño, aunque algunos más que otros, y los que ingresaron no desentonaron dentro del equipo.

La principal figura fue Martín Cauteruccio, el nuevo ‘9′ del conjunto rimense que anotó un triplete y que, más allá de reafirmar su buen olfato goleador, también se mostró bastante intenso y físico. Parece ser el ‘9′ que Sporting Cristal venía buscando hace tantas temporadas para terminar de afianzar la ofensiva. Otro de los refuerzos que dejó mejor impresión también fue Gustavo Cazonatti, quien cumplió muy bien su rol de volante, dio seguridad defensiva y también fue pieza importante en ofensiva.

En general, el cuadro del entrenador brasilero se logró engranar bien y los goles llegaron de diversas líneas del campo: Ignacio Da Silva, Martín Távara, Santiago González y Martín Cauteruccio, por lo que la producción de ataque es de todo el equipo y no solo del delantero. En la misma línea, todo el colectivo funciona sin tener una dependencia ya que, como se recuerda, Yoshimar Yotún no fue convocado a dicho encuentro debido a una lesión y, pese a ser el capitán y una de las figuras del equipo, su ausencia no afectó en el motor ofensivo del equipo.

Lo malo y los pendientes

Si bien en tanto a lo colectivo el equipo respondió bastante bien, un jugador que no dejó tan buenas sensaciones fue Joao Grimaldo, quien suele ser desequilibrante pero ante ADT no estuvo en su mejor nivel ni tuvo tanta incidencia en ofensiva como acostumbra. Por otro lado, un hecho que debe preocupar al entrenador Enderson Moreira es en el hecho de haber controlado el partido casi los 90 minutos, pero no haber podido sostener el arco en cero.

Como se recuerda, Cedrón fue el que abrió el marcador y luego llegó la remontada de Sporting Cristal. Finalmente, Pósito descontó en el último minuto con un tanto de penal y, con esto, el rival le encajó dos goles a los ‘celestes’ sin haber tenido un muy buen desempeño. Si bien el resultado igual fue abultado, quedaron algunas dudas en tanto a la defensa.

Si bien, en general, todo el equipo de Moreira parece estar aceitado y claro en tanto a la idea de juego intensa y ofensiva, esto también se medirá a lo largo del torneo en tanto a los rivales y, sobre todo, en la Copa Libertadores, por lo que, más allá de tener individualidades bien físicamente, se debe tener en cuenta el aspecto defensivo, poder tener el arco en cero y darle rodaje también a las tantas otras variantes con las que cuenta para que la distancia entre los habituales titulares y suplentes no sea tanta. Esa será una de las principales tareas del estratega brasilero.

