Descentralizado 

Sporting Cristal vs. ADT EN VIVO: minuto a minuto vía Liga 1 MAX por internet gratis

Sporting Cristal y ADT se enfrentan en Tarma por la fecha 13 del Torneo Clausura. Sigue el minuto a minuto y todos los detalles de este partido en Depor.

Sporting Cristal vs. ADT: minuto a minuto por la fecha 13 del Torneo Clausura. (Diseño: Christian Marlow)
Sporting Cristal vs. ADT: minuto a minuto por la fecha 13 del Torneo Clausura. (Diseño: Christian Marlow)
Previa

Según información de Denilson Barrenechea, Cristian Benavente se perfila para ser titular en el duelo entre ADT y Sporting Cristal. Durante las últimas sesiones de entrenamiento estuvo alineando en el equipo titular. De no haber cambios de último momento sería su segundo encuentro consecutivo como inicialista.

Previa

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. ADT?

Sporting Cristal vs. ADT se disputará en el Estadio Unión Tarma, con la transmisión de L1 Max para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Best Cable, Claro TV y entre otros, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

Previa

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. ADT?

El compromiso entre Sporting Cristal vs. ADT está programado para este sábado 4 de octubre desde la 3:15 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 5:15 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 4:15 p.m.; en México a las 2:15 p.m.; y en España a las 10:15 p.m.

Previa

El Estadio Unión Tarma será el escenario principal del partido entre Sporting Cristal y ADT.

Previa

El encuentro entre Sporting Cristal y ADT es válido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Previa

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Sporting Cristal y ADT.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS

NO TE PIERDAS

Contenido de Mag.

No te pierdas