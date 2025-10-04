Descentralizado
Sporting Cristal vs. ADT EN VIVO: minuto a minuto vía Liga 1 MAX por internet gratis
Sporting Cristal y ADT se enfrentan en Tarma por la fecha 13 del Torneo Clausura. Sigue el minuto a minuto y todos los detalles de este partido en Depor.
Según información de Denilson Barrenechea, Cristian Benavente se perfila para ser titular en el duelo entre ADT y Sporting Cristal. Durante las últimas sesiones de entrenamiento estuvo alineando en el equipo titular. De no haber cambios de último momento sería su segundo encuentro consecutivo como inicialista.