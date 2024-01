Aunque siempre hubo optimismo en Sporting Cristal, desde la interna decidieron seguir por las vías legales para conseguir el transfer de Martín Cauteruccio y así inscribirlo para su debut en la Liga 1 2024. Ante la respuesta negativa por parte de Independiente de Avellaneda, los ‘cerveceros’ solicitaron a la FIFA una habilitación temporal y esta no tardó en llegar, por lo que el uruguayo estará en la nómina de convocados para el duelo con ADT de este sábado.

Como se recuerda, el ‘Rojo’ alega que el delantero ‘charrúa’ rompió su vínculo contractual de manera unilateral y exigen una indemnización de 500 mil dólares. No obstante, la defensa legal del futbolista señala que, según la leyes de Argentina, quedó automáticamente libre por falta de pagos. Mientras esto se resuelve, ‘Caute’ podrá estrenarse en el Torneo Apertura sin ningún problema, gracias al permiso provisional que le otorgó el máximo ente rector del fútbol a nivel mundial.

De esta manera, Enderson Moreira contará con su centroatacante titular para enfrentar a los pupilos de Carlos Desio, quienes llegaron a Lima este viernes en horas de la mañana. Así pues, el ariete de 36 años será el ‘9’, mientras que detrás de él tendrá a Yoshimar Yotún, quien viene jugando de mediapunta y hasta de segundo delantero. El brasileño busca un equipo intenso y que presione en campo rival, algo que ‘Yoshi’ hace muy bien para evitar que Cauteruccio se desgaste inútilmente.

Por otro lado, respecto al conflicto con Independiente, Martín Auletta, representante legal del jugador uruguayo, sostuvo que hasta el momento el equipo argentino no ha presentando ningún reclamo de manera formal, ni se han comunicado con él para tratar sobre el asunto de su patrocinado. “Independiente no me ha contactado. Y no tengo constancia de que hayan promovido ningún reclamo. El pedido de habilitación provisoria lo resuelve FIFA. Cualquier eventual acción que Independiente quiera realizar, va por otra vía”, sostuvo en diálogo con Infobae.

Hay que añadir que, si bien Martín Cauteruccio quedó inscrito como futbolista de Sporting Cristal gracias al respaldo de la FIFA, eso no evita que el cuadro de Avellaneda prosiga con su reclamo e interponga una demanda de manera oficial. Mientras eso sucede, en Sporting Cristal estarán expectantes para conocer cómo se resuelve esto. Lo único que importa ahora en el Rímac es debutar con pie derecho en el Torneo Apertura 2024 y empezar el camino hacia el título nacional, el cual le es esquivo desde el 2020.

Martín Cauteruccio marcó 12 goles con Independiente en el 2023.





¿Qué se le viene a Sporting Cristal?

Luego de perder por 1-0 ante Barcelona SC en un amistoso internacional, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a ADT por la fecha 1 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el sábado 27 de enero desde las 3:00 p.m., se disputará en el Estadio Alberto Gallardo y será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping.

Posteriormente, los dirigidos por Enderson Moreira tendrán un difícil reto ante Sport Boys por la segunda jornada. Este encuentro está pactado para el domingo 4 de febrero desde las 4:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Miguel Grau del Callao y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 de Movistar. La ‘Misilera’ se ha reforzado bien y buscará dar el golpe sobre la mesa ante los ‘cerveceros’.





