Uno de los partidos más importantes de la fecha 7 del Clausura será Sporting Cristal vs. Alianza Lima en el Estadio Nacional. En lo que promete ser un encuentro intenso, como nos tienen acostumbrados, los blanquiazules, que son líderes en la tabla de posiciones con 13 puntos, se enfrentarán a los celestes, que vienen motivados con una racha de buenos resultados y aspiran a arrebatarles la punta (tienen 11 unidades). Mariano Soso y Guillermo Farré dirigirán lo que será su primer ‘clásico’ en la Liga 1, y recientemente se confirmó que Bruno Pérez será el encargado de poner orden en el partido.





¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

Sporting Cristal y Alianza Lima se verán las caras este sábado 17 de agosto en el Estadio Nacional, por la fecha 7 del Torneo Clausura (8:00 pm - hora peruana). Ambas escuadras van con todo para quedarse con el primer lugar de la Liga 1. El cotejo será transmitido por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.





