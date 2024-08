En Alianza Lima -que tiene trece puntos-, saben que el partido contra Sporting Cristal será crucial para mantenerse en la punta del Clausura, ya que Cusco FC (con doce puntos), los Rímenses y Universitario de Deportes están muy cerca. Por ello, para el encuentro del sábado, el equipo de Mariano Soso está preparando un plan para dar el golpazo perfecto a su exequipo. Bajo este contexto, Jesús Castillo habló sobre cómo la escuadra blanquiazul se está alistando para el duelo y qué estrategias alista el DT argentino.

Uno de los duelos más importantes de la fecha 7 será el enfrentamiento entre el club del Rímac y el de La Victoria. Si el primero logra los tres puntos, superaría en puntos a los blanquiazules. Sin embargo, si la historia se invierte, los aliancistas marcarían una distancia con sus rivales, que los siguen de cerca en la tabla de posiciones. Por eso, ambos equipos están alistando sus mejores armas para este partido.





Uno de los que se está preparando al máximo para este encuentro es Jesús Castillo, quien reveló cómo se están desarrollando los entrenamientos del elenco blanquiazul de cara al duelo de este sábado. El volante de Alianza Lima, quien busca consolidarse en el equipo tras la llegada de Mariano Soso, explicó por qué la victoria es la prioridad para el equipo. “Es un partido importante, como lo son todos, tenemos claro el objetivo de salir campeones esta temporada”, apuntó Castillo en Jax Latin Media.

En lo que va de esta segunda parte de la temporada, el futbolista peruano ha jugado 5 partidos, acumulando un total de 231 minutos. Castillo sabe que este partido será una batalla desde el primer minuto, por lo que el cuerpo técnico está preparando el plan ideal para arrebatar la victoria a los Bajopontinos. “El profesor tiene la idea clara y estamos camino a lo que él plantea, el equipo está comprometido y pensando en el partido del sábado”, indicó.

Mariano Soso se juega un partido muy especial con Sporting Cristal, ya que se enfrenta a su exequipo. Sin embargo, es consciente de que, su nuevo equipo no pudo ganar a sus rivales directos en lo que va de 2024, por lo que la presión será máxima. Asimismo, Jesús Castillo, de 28 años, también es consciente de esta realidad y buscará reforzar aquellos puntos que aún son débiles. “Como todos los años, Cristal se arma para lograr sus objetivos y va a ser un partido difícil, pero tenemos que pensar en nosotros y sacar un buen resultado el día sábado”, aseveró.

Es importante mencionar que, para este nuevo enfrentamiento, ambos equipos llegan con resultados de empate en sus partidos más recientes. Por la fecha 6, Sporting Cristal empató 1-1 contra Atlético Grau en Sullana, mientras que Alianza Lima también terminó en empate sin goles contra ADT en el estadio Alejandro Villanueva. El ganador de este partido, marcará una distancia más que importante sobre el otro.





¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

Sporting Cristal y Alianza Lima se verán las caras este sábado 17 de agosto en el Estadio Nacional, por la fecha 7 del Torneo Clausura (8:00 pm - hora peruana). Ambas escuadras van con todo para quedarse con el primer lugar de la Liga 1. El cotejo será transmitido por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.





