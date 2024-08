Guillermo Salas no va más como entrenador de la Universidad César Vallejo (UCV). Luego de cinco meses en el cargo, al que llegó en reemplazo de Roberto Mosquera, el técnico peruano ha dejado de pertenecer al banquillo poeta en un movimiento que estaba más que cantado. El último lunes, luego de la derrota de la UCV ante Cusco FC (2-1) en el Estadio Garcilaso de la Vega, por la sexta fecha del Torneo Clausura Liga 1 2024, los rumores de su posible salida empezaron a correr como un reguero de pólvora y hoy se han confirmado. Solo queda conocer la oficialización por parte del cuadro trujillano.

La derrota en Cusco agravó el mal andar en el campeonato de César Vallejo, cuya directiva, encabezada por el presidente Richard Acuña, mostró preocupación y tomó drásticas medidas al mismo tiempo en que se habla de la inminente llegada de Christian Cueva. En las oficinas de la Villa Poeta no tardaron más para destituir a Salas ante los malos resultados.

En el Torneo Clausura, de las seis fechas disputadas, la Universidad César Vallejo solo ganó en una ocasión -ante UTC-. En los otros cinco partidos, perdió. Por esta razón, se complicó su situación en el acumulado, teniendo en cuenta que tampoco mostraron su mejor versión en el Torneo Apertura: con 23 puntos, ocupan el puesto 16 y están en zona de descenso ( ver tabla de posiciones ).

Carlos Desio sería una de las opciones para llegar como reemplazo. El estratega argentino estuvo en ADT para el Torneo Apertura, pero dejó el cargo por asuntos personales. Sin embargo, su experiencia en Liga 1 podría ser un valor clave para su designación en el cargo que hoy deja Guillermo Salas.

Así las cosas, Guillermo Salas deja de ser entrenador de la Universidad César Vallejo luego de cinco meses en los que ha dirigido un total de 21 partidos entre la Liga 1 y la Copa Sudamericana. En ese tiempo, el exentrenador de Alianza Lima, bicampeón nacional 2022, sumó 5 victorias, 6 empates y 10 derrotas.

Los números finales de Guillermo Salas como entrenador de la Universidad César Vallejo. (Sofascore)





¿Cuál es el próximo partido de César Vallejo?





La Universidad César Vallejo urge de victorias en el Torneo Clausura y su próximo desafío será frente a Sport Boys, este viernes 16 de agosto, en el estadio Mansiche. Los ‘Poetas’ irán con todo en casa para salir de los últimos lugares de la tabla acumulada. Luego volverán a ser locales el día 19, ante Alianza Atlético.

Ambos duelos serán transmitidos por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de estos compromisos, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.