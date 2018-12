Sporting Cristal vs. Alianza Lima: hora, fecha y canal de la segunda final del Descentralizado 2018

Sporting Cristal vs. Alianza Lima. El fútbol peruano se paralizará este domingo con el segundo partido entre celestes y blanquiazules por la final del Descentralizado 2018. Puede salir campeón nacional, en esta ocasión.

Los rimenses dieron el primer golpe al vencer a los íntimos por 4-1, el pasado miércoles en Matute. Ese resultado le brinda al equipo del técnico chileno Mario Salas la opción de coronarse campeón, siempre y cuando gane o empate en el Estadio Nacional.

Alianza Lima , sin embargo, no se da por vencido. El conjunto del entrenador uruguayo, Pablo Bengoechea, puede aguarle la fiesta a Sporting Cristal con una victoria. No importa la diferencia, pues no se contempla la diferencia de goles en la definición. De ser así, habrá tercera final el próximo miércoles.

► Carlos Lobatón sobre la final: "Alianza, si tiene una virtud es que sabe jugar este tipo de partidos"



El duelo entre celestes y blanquiazules tendrá como árbitro principal a Víctor Hugo Carrillo, quien tiene experiencia en esta clase de compromisos.

Sporting Cristal vs. Alianza Lima fue programado para las 3:30 de la tarde y la transmisión la realizará GOLPERÚ. Sin duda, un partido que promete muchas emociones en los 90 minutos.

El Estadio Nacional lucirá un lleno total de hinchas de Sporting Cristal. Los boletos se agotaron horas después del triunfo rimense en la primera final.

