Sporting Cristal y Alianza Lima se verán las caras este domingo en el Estadio Nacional, por la primera final de la Liga 1. Ambos equipos esperan sacar un marcador favorable, pero no será sencillo, pero a que los dos duelos anteriores que jugaron en la temporada declare como favorito a los rimenses.

Así lo dio a conocer Jhilmar Lora en conferencia de prensa para FPF Play. “Yo creo que va a ser diferente al partido de la fase 2. Habrá hinchada y siento que el hecho de tener unos días para prepararnos va a influir bastante. Es otra final y va a ser muy diferente”, explicó el defensa rimense a los medios.

“No hay favoritos en la final y menos contra Alianza Lima. Es un equipo fuerte y que ha tenido un gran año, lo ha demostrado”, indicó Lora, quien aseguró que una de las mayores fortalezas del cuadro victoriano son sus atacantes y cómo juegan de forma individual para generar peligro en área rival.

En ese sentido, afirmó que “no se sabe nunca qué pueda hacer delanteros como Hernán Barcos, Jefferson Farfán y más. Alianza Lima tiene individualidades muy importantes y hay que estar atentos a cada uno”. Por ello, recalcó que “este va a ser un duelo distinto, por ser una final”.

Jhilmar Lora ha jugado como titular duelos de la Liga 1 y la Copa Libertadores, incluso, fue convocado y sumó minutos con la Selección Peruana. Esto ha hecho que los rumores de una posible migración crezcan, a lo que el defensa nacional comentó “que Jugar finales y ver lo que se ha logrado es una motivación grande para un joven de 21 años, pero [...] estoy concentrado en lo que se viene y preparándome para tener un buen nivel”.

Incluso, ratificó que el buen momento que atraviesa es, sin duda, gracias a la ayuda de los entrenadores que estuvieron con él, especialmente, Roberto Mosquera: “Significa bastante el ‘profe’. No solo él, también todos los DT’s que han pasado por mi carrera. Este año me he sentido muy bien y siento que he sido potenciado por el profesor”.





