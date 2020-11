Es cierto: no hay partido de Sporting Cristal en el que Emanuel Herrera no se haga presente en el marcador (ya tiene 15 celebraciones en el campeonato local). Esta noche frente a Atlético Grau puso el primero, desde los doce pasos. Sin embargo, todo hace indicar que no es la única carta que le dará alegrías a Roberto Mosquera. También está Christopher Olivares.

El ‘Zancudo’, tras una asistencia de ’10′ de Jorge Cazulo, volvió a celebrar con el cuadro celeste. Sí, puso el tercero y el de la tranquilidad, ya que el conjunto había adelantado sus líneas. Hasta el momento, el atacante ya suma cuatro tantos en la Liga 1.

Sporting Cristal vs. Atlético Grau: la previa

El presente de Sporting Cristal no es casualidad: ya suma cuatro victorias consecutivas y no solo marcha puntero en el grupo A. También se ubica en un puesto clave de la tabla general (están segundos con 39 unidades). Pese a ello, Roberto Mosquera tiene claro que todos los partidos que restan son finales.

Y el mejor reflejo de ello fue el último cotejo, donde vencieron 1-0 a Carlos Stein. “Sabíamos que serían nueve finales y trabajamos para eso. Hoy en día hay equipos que han mejorado muchísimo y que, si hubieran jugado de esa manera, no estarían en los últimos lugares”, indicó.

Mosquera, a su vez, indicó que “pienso que hicimos uno de los mejores primeros tiempos, lamentablemente no pudimos reflejarlo en el marcador porque no tuvimos la sensibilidad del caso para hacer el gol. Pero igual hicimos todo para ganar y lo conseguimos”.

TE PUEDE INTERESAR