Carlos Zambrano volvió a estar en el centro de la polémica tras sumar su sexta expulsión en la temporada con Alianza Lima. El zaguero, que apenas jugó 34 minutos en la derrota ante Cienciano en Cusco, recibió la tarjeta roja por un codazo revisado en el VAR y dejó a su equipo con uno menos en un partido clave del Torneo Clausura 2025. La situación generó molestia tanto en la hinchada como en la interna del club, donde ya no se esconden las críticas hacia el ‘León’. En este contexto, el propio jugador decidió dar la cara y confirmó que será sancionado económicamente por la institución.

En entrevista con RPP, Carlos Zambrano reconoció que la decisión de Alianza Lima es justa y que asume la responsabilidad. “Hablé con Franco y con ‘Franquito’ Navarro, y me va a caer una sanción económica, de la cual me hago cargo. Me parece justa”, señaló el defensa, dejando en claro que entiende la magnitud de su falta. Con estas palabras, el ex Boca Juniors mostró disposición para aceptar el castigo y comprometerse a corregir sus actitudes dentro del campo.

El ‘Káiser’ también realizó una autocrítica respecto a lo sucedido en el Monumental del Cusco. “Soy consciente de que perjudiqué al equipo y a mis compañeros. Lamentablemente, en los últimos meses se han dado estas situaciones. Ya hablé con todo el grupo y con el área deportiva”, expresó, confirmando que incluso dentro del plantel reconoció sus errores.

La molestia entre los hinchas se ha hecho evidente, ya que consideran que la reiteración de estas expulsiones compromete al club en partidos decisivos. En medio de ese clima, Zambrano quiso enviar un mensaje de tranquilidad: “Tengo contrato vigente, un año más con Alianza. Soy feliz aquí y espero darle algunas alegrías a la gente”, respondió ante los rumores sobre un posible alejamiento a fin de temporada.

Desde la dirigencia también se pronunciaron sobre el caso. Franco Navarro, director deportivo del club íntimo, explicó que la medida disciplinaria busca marcar un precedente: “Ya era momento de corregir el tema de Carlos, lo vamos a hacer en la interna. Tenemos que poner el pecho y seguir adelante”, indicó, remarcando que el objetivo es recuperar la disciplina del equipo en la recta final del campeonato.

Lo cierto es que esta nueva roja se suma a una larga lista en el año, situación que ha generado más presión sobre el jugador. La hinchada blanquiazul, incómoda de las reiteradas irresponsabilidades, mientras que el cuerpo técnico y la dirigencia optaron por la sanción económica como primer paso para controlar el problema.

Zambrano, por su parte, no ocultó que la situación también lo golpea en lo personal. “Duele mucho lo que estoy pasando, pero son cosas que suceden en el fútbol. Me siento culpable y responsable, mis compañeros merecen disculpas”, aseguró. Este mea culpa busca dejar en claro que su intención es enmendar los errores de cara al cierre del Clausura.

Alianza Lima's defender #05 Carlos Zambrano (R) talks with Talleres' forward #09 Federico Girotti during the Copa Libertadores group stage football match between Argentina's Talleres de Cordoba and Peru's Alianza Lima at the Mario Alberto Kempes stadium in Cordoba, Argentina, on May 15, 2025. (Photo by Diego Lima / AFP)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 2-1 a manos de Cienciano, Alianza Lima volverá a tener actividad a mitad de semana cuando reciba a Atlético Grau, en el partido válido por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el miércoles 1 de octubre desde las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

