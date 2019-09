¡Mueve sus fichas! El once de Manuel Barreto para enfrentar a Ayacucho FC en el Alberto Gallardo | LIGA 1

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | se enfrentan hoy por la octava jornada del Torneo Clausura, a las 11 a.m. en el estadio Alberto Gallardo. Los celestes buscarán una victoria luego de una semana complicada tras el anuncio de la venta del club.

Manuel Barreto incluyó un cambio en el once que arrancó el pasado fin de semana ante Deportivo Municipal. Esta vez alineará con Patricio Arce desde el arranque.

Sporting Cristal se enfrenta a un viejo 'caserito'. Ayacucho FC ha perdido en las últimas 11 veces que pisó el Alberto Gallardo y, es más, nunca le ganó a los celestes en Lima, será el rival a vencer.

Obvio, las estadísticas pasan a un segundo plano a la hora del partido, pero el DT de Sporting Cristal sabe que es una chance que no puede dejar pasar. La 'Muñeca' pondrá a un once muy ofensivo para no dejar ni respirar a los visitantes y Patricio Arce será el elegido para reemplazar al 'Titi' Ortiz.

Foto/video: América TV

