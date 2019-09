Sporting Cristal vs. Ayacucho FC EN VIVO: se miden por la Fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC EN VIVO | ONLINE | GRATIS | EN DIRECTO | VÍA GOLPERU | SEGUIR STREAMING | se miden por la octava jornada del Torneo Clausura. El duelo se llevará a cabo este domingo a partir de las 11:00 a.m. y será transmitido por la señal de GOLPERU, recuerda que también puedes seguir el enfrentamiento por Depor.com donde tendrás el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias.

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC se enfrentan se miden en el estadio Alberto Gallardo por la octava jornada del Torneo Clausura. El elenco local espera ganar los tres puntos de la fecha para intentar acercarse a la punta de la tabla.

Los rimenses llegan a este duelo luego de su primer triunfo con Manuel Barrero como director técnico. La fecha pasada los 'celestes' se impusieron en Cajamarca ante UTC. El marcador quedó 1-0 con gol de Cristian Palacios a los 79 minutos del partido.

Ayacucho FC por su parte, llega con una mala racha ya que solo ha conseguido dos victorias en lo que va del Torneo Clausura, situación que lo ha colocado en el puesto 14 de la tabla de posiciones.

Cabe destacar que la salida del técnico argentino de Sporting Cristal tomó por sorpresa a muchos de los integrantes del plantel y definitivamente Giianfranco Chávez fue uno de ellos.

"Me dolió que se fuera Claudio Vivas. Él apostó por mí como futbolista. A todo el grupo nos afectó su salida porque fue muy rápido", manifestó Chávez en una entrevista para Las Voces del Fútbol.



Sporting Cristal vs. Ayacucho FC: aquí se jugará el partido

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC: posibles alineaciones

Sporting Cristal: P. Álvarez, J. Madrid, O. Merlo, G. Chávez, J. Céspedes H. Calcaterra, J. Cazulo, F. Pacheco, C. Gonzales, C. Lobatón C. Palacios

Ayacucho FC: E. Rosales, H. Mosquera, L. Trujillo, D. Minaya, H. Souza, a. Perleche, R. Ardiles, E. Chávez, C. Mejía, L. Carranza y M. Montes.

