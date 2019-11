Sporting Cristal vs. Binacional chocarán en Juliaca (EN VIVO | EN DIRECTO | VÍA MOVISTAR DEPORTES | ONLINE) por la fecha 17 del Clausura. El elenco rimense va en busca, no solo del triunfo de visita, sino también por la posibilidad de pasar directo a la final de la Liga 1, aunque debe esperar el resultado de Alianza Lima para saber si se corona con el título del torneo o no. Manuel Barreto tendrá la misión de armar un esquema fuerte que soporte el juego de altura, pero que no deje de buscar el resultado a favor.

Sporting Cristal y Binacional se enfrentarán este domingo a las 3:00 p.m., duelo que se disputará en simultáneo con todos los equipos de la Liga 1 (a excepción de Pirata FC). El partido se disputará en el estadio Guillermo Briceño de Juliaca y será transmitido a través de la señal de Movistar Deportes. Recuerda que todas las incidencias las encontrarás en Depor.com.

Sporting Cristal y Binacional vuelven a medirse en el año, luego de la victoria contundente 3-1 de los cerveceros ante el ‘Poderoso del Sur’. No obstante, pese a este triunfo, el cuadro dirigido, por aquel entonces, por Javier Arce ya se había coronado campeón del Apertura, pues quedó como único puntero en la tabla sin lugar a que otro equipo lo alcance.

Sporting Cristal llega decidido a quedarse con el título del Clausura; sin embargo, el camino es largo. Binacional ha tenido buenos partidos en casa, aunque en el duelo ante Alianza Lima no se vio al mismo elenco que sacaba una amplia diferencia cada vez que jugaba de Local.

Roberto Mosquera espera que esa historia no se repita y empleará toda su artillería para mantener los números a favor. Si bien el elenco de Juliaca quedó relegado de pelear por el título del Clausura, ya que está en la sexta posición de la tabla con 25 puntos, siete por debajo de Alianza Lima (líder del torneo). No obstante, al tener el título del Apertura, tienen el pase a los Play Off de la Liga 1.

Manuel Barreto no tendrá a ningún jugador fuera de lista, pues Christofer Gonzales fue incluido en la lista de convocados a viajar a Juliaca. El peruano podría armar una línea de cuatro en la defensa, con tres atacantes que busquen el gol, entre los que podrían están ‘Canchita’, Cristian Palacios y Fernando Pacheco.

