El próximo viernes 26 de julio se disputará una edición más del clásico del fútbol peruano, esta vez por el Torneo Clausura 2024 y que a largo plazo podría ser determinante en el desenlace de la Liga 1. Alianza Lima llega a este compromiso con puntaje perfecto tras las dos primeras jornadas, pero con serias dudas en cuanto al funcionamiento colectivo del equipo. Esto se evidenció más el último sábado, ya que pese a vencer por 2-0 a Alianza Atlético, los blanquiazules padecieron en la generación de juego y les costó ser profundos frente a un rival que llegó al Estadio Alejandro Villanueva con la intención de ser incómodo de principio a fin. En el Monumental y frente a Universitario de Deportes, el contexto será diferente y Alejandro Restrepo deberá tomar sus precauciones, no sin antes corregir las falencias que viene mostrando su 3-5-2.

Alianza ya tiene una alineación titular base y esa es una fortaleza que todavía no puede explotar al máximo, pues en determinadas zonas del campo le cuesta hacer sentir el peso de su superioridad. Siendo visitante y contra un rival como la ‘U’ que tiene como premisa tomar el rol protagónico del partido cuando juega de local, los victorianos tendrán como tarea equiparar ese mano a mano y que no suceda lo que pasó en el Torneo Apertura. Aquella vez los cremas comenzaron ganando a los 18′ –con gol de Andy Polo– y llevaron el trámite hacia donde mejor les convenía, aprovechándose de la desesperación de su rival para hacer sentir su ventaja. A su vez, las expulsiones de Jiovany Ramos y Franco Media en el segundo tiempo tuvieron injerencia en el desarrollo del juego, por lo que a los de Ate no les importó tener menos posesión del balón con tal de aprovechar los espacios que tenían para atacar.

Universitario venció por 1-0 a Alianza Lima en el último clásico jugado en febrero. (Foto: Liga 1)

Es evidente que desde aquel 12 de febrero muchas cosas han cambiado en ambos equipos. Universitario se proclamó ganador del Apertura y arrancó este segundo semestre de la temporada con el objetivo de salir campeón de manera automática, sin la necesidad de llegar a los play-offs –algo que no sucede desde el 2017–. Alianza, por su parte, quiere aprovechar al máximo que ya no tiene la Copa Libertadores de por medio y meterse de lleno en la pelea por el campeonato, consciente de que clubes como Melgar y Sporting Cristal pueden colocarse en la pugna –sobre todo los rojinegros, que llevan 15 partidos invictos–. Ganar un clásico siempre influye en el trabajo de la semana y determina la manera de afrontar lo que se viene, por lo que para ambos clubes será crucial ganar el Estadio Monumental.

Un punto que no podemos obviar es la necesidad de Alianza Lima de que sus otros delanteros aparezcan. Si de por sí el funcionamiento en el mediocampo está siendo inconsistente, que solo dependan de Hernán Barcos es un arma de doble filo. El ‘Pirata’ ha marcado cuatro goles en estas dos jornadas del Torneo Clausura y ya registra 11 tantos en lo que va de la Liga 1 2024, sumado a los otros dos que anotó en la Copa Libertadores. Un dato revelador es que desde el 18 de abril que no marca otro atacante del plantel que no sea el cordobés, cuando Cecilio Waterman decretó el 3-0 definitivo sobre Sport Boys. Así pues, el panameño y Pablo Sabbag son los llamados a tener mayor incidencia en los resultados de los ‘Íntimos’, sobre todo porque Víctor Guzmán cuenta con pocos minutos y Jeriel de Santis se irá a préstamo a otro club. ¿Matías Succar? Si Alejandro Restrepo lo considera en su convocatoria, el delantero de 25 años podría hacer su debut oficial en un clásico.

Torneo Fecha Resultado Liga 1 2024 10/02/24 Alianza Lima 0-1 Universitario Liga 1 2023 08/11/23 Alianza Lima 0-2 Universitario Liga 1 2023 04/11/23 Universitario 1-1 Alianza Lima Liga 1 2023 22/07/23 Alianza Lima 0-0 Universitario Liga 1 2023 19/02/23 Universitario 1-2 Alianza Lima Liga 1 2022 04/09/22 Alianza Lima 0-2 Universitario Liga 1 2022 17/04/22 Universitario 1-4 Alianza Lima Liga 1 2021 18/08/21 Universitario 1-2 Alianza Lima Liga 1 2020 08/03/20 Universitario 2-0 Alianza Lima Liga 1 2019 29/09/19 Universitario 1-0 Alianza Lima

Los registros de los últimos 10 clásicos del fútbol peruano.

¿Cómo llega Alianza Lima a este clásico?

Depor puso el tema sobre la mesa y conversó con Carlos Univazo, periodista de A Presión, quien dio su perspectiva del presente de Alianza Lima en la Liga 1 y lo que podría ofrecer en el clásico frente a Universitario de Deportes. Según su opinión, los ‘Íntimos’ no han sido exigidos en este arranque del Torneo Clausura y su verdadero reto estará ante la ‘U’, sobre todo por las dudas que tienen en ofensiva. “Alianza Lima llega relativamente bien, aunque jugó ante dos rivales que no han sido del todo exigentes. Hay dudas en el funcionamiento porque a uno de los dos puntas todavía no lo tienen, a pesar de la gran cantidad de delanteros de área que hay y también me parece que hay algunos problemas con los interiores”, sostuvo.

Univazo comparó lo que hicieron los blanquiazules en su victoria sobre Alianza Atlético y la dificultad que tendrá ahora que enfrentará a un rival más complicado, en condición de visitante y con un funcionamiento colectivo más consolidado. En este aspecto puso como ejemplo el 3-5-2 de ambos equipos, donde pese a la distintas variantes que muestran, valoró el tiempo de trabajo que tienen los cremas con ese sistema, tanto el año pasado con Jorge Fossati como ahora con Fabián Bustos. “Creo que el sábado no se notó mucho el problema porque Alianza Atlético es un equipo débil, pero ante Universitario quizá podría advertirse ese inconveniente. La ‘U’ llega un poco mejor, a pesar del empate en Sullana, ya que el 3-5-2 lo conoce hace un año y medio”, agregó.

Asimismo, Univazo rescató el trabajo defensivo de esta versión de Alianza Lima, pero aseveró que seguirá estando incompleto si en ataque no encuentran más variantes para ser menos previsibles. “Con Alejandro Restrepo el 3-5-2 recién comenzó este año y, si bien defensivamente el equipo responde, el problema está arriba, sobre todo también por el lado de los carrileros. Juan Pablo Freytes es mucha entrega y pundonor, pero poca habilidad. Por la otra banda, Franco Zanelatto es muy previsible, uno puede saber lo que va a hacer y le falta profundidad, es un jugador liviano. Quizás eso ante un equipo de mayor peso pueda notarse. Creo que en el funcionamiento de Alianza Lima faltan dos o tres piezas que todavía no están afiatadas”, apuntó.

Hernán Barcos ha cargado con la responsabilidad goleadora en Alianza Lima. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Pamela Ríos de Latina Deportes, por su parte, valoró el aspecto anímico como un punto fuerte en Alianza Lima, por cómo resolvió sus dos primeros partidos del Torneo Clausura y por la forma en la que Universitario termina empatando frente a Atlético Grau en Sullana. Asimismo, puso la lupa sobre la expulsión de Horacio Calcaterra, quien si bien no es titular en la ‘U’, es una de las primeras variantes que utiliza Fabián Bustos cuando quiere refrescar su mediocampo. “Considero que para este clásico, Alianza Lima, al menos en lo anímico, llega bastante mejor. Ha ganado sus dos partidos, pero es cierto que todavía hay cosas que mejorar en la ofensiva. Logró anotar Hernán Barcos, recuperaron a Cecilio Waterman y a Pablo Sabbag. Llega con un plantel completo a diferencia de Universitario, que no podrá contar con Horacio Calcaterra por expulsión”.

En líneas generales, Ríos puso a los victorianos un peldaño más arriba que los cremas, contemplando además que para este fin de semana ya estará disponible Matías Succar, uno de los fichajes que llegó para repotenciar ofensivamente al plantel de Alejandro Restrepo. “Va a potenciar mucho el hecho de que ya esté disponible Matías Succar. En la semana se tiene que confirmar a Kevin Quevedo de manera oficial (pero no podrá estar en el clásico por un tema de tiempos). Por el lado del fútbol, genera mucha confianza que haya ganado sus dos primeros partidos. En esta ocasión, Alianza Lima llega un tanto mejor que Universitario”, precisó.

Depor también charló con Vicente Cisneros de GOLPERU, quien subrayó la mejoría defensiva de Alianza desde que volvió Carlos Zambrano, pero que arriba ha perdido explosividad con la partida de Kevin Serna y esa será su principal duda a solucionar para el clásico. “Veo en Alianza Lima una evolución en cuanto a solidez como equipo. Antes de la vuelta de Zambrano no defendía bien. Con él, fue mejorando defensivamente y lo ha consolidado. Sí le está faltando resolver mejor sus jugadas en los últimos treinta metros, en zona de definición. Cuando juega con dos centrodelanteros clásicos, le cuesta tener movilidad arriba. Al no estar Serna, y ayer recién Waterman ingresó en el segundo tiempo, esos jugadores son los que le dan más explosión arriba. Me parece que Alianza ha ganado en orden, lo veo más equilibrado en defensa, pero le falta desequilibrio adelante”, comentó.

Finalmente, Cisneros analizó el duelo que podría darse en el centro del campo, donde Alianza Lima ha tenido poca movilidad en los dos últimos partidos y urge encontrarle un complemento a Catriel Cabellos, quien a veces parece estar solo en esa función de gestación. Universitario también juega con tres volantes y en esa zona se presenta un interesante duelo de pizarras entre Alejandro Restrepo y Fabián Bustos. “Para jugar contra Alianza Atlético y tener solo tres opciones de gol en el primer tiempo, es muy poco. Contra rivales de menor nivel, no puede jugar con dos interiores de poca movilidad, porque sino termina dependiendo solo del pase largo de Sebastián Rodríguez. Catriel Cabellos tiene buena llegada al espacio, pero necesita a otro volante más para que lo ayude en la circulación de la pelota. Dependerá de Restrepo ver esas variantes y así armar su mediocampo para contrarrestar el de Universitario”, sentenció.

Alejandro Restrepo lleva 25 partidos oficiales dirigiendo a Alianza Lima. (Foto: Getty Images)





