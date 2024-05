Que un jugador consagrado regrese al fútbol peruano siempre genera mucha expectativa. Tomar la decisión de pasar -luego de estar varias temporadas afuera y haberse ganado un nombre en diferentes lugares- su última etapa en el Perú roza lo cíclico que puede ser la carrera del futbolista; es decir, volver a donde todo empezó. Sin embargo, una vez que reaparecen en el balompié nacional, el romanticismo se esfuma, no todo es color de rosa y los rendimientos no son los esperados en un inicio. Desde 2020 hasta la fecha, son varios los nombres que han pegado la vuelta a la Liga 1 Te Apuesto y les ha costado marcar la diferencia: le pasó a Christian Cueva y le viene pasando a Christofer Gonzales y Paolo Guerrero.

La razones de que el rendimiento no sea el esperado son muchas: desde estar sin ritmo futbolístico producto de la ausencia de una correcta pretemporada, hasta lesiones que pasaron factura apenas sumaron sus primeros minutos en la Liga 1. En ese sentido, Depor repasó los últimos casos de jugadores que regresaron al fútbol peruano y les costó tener un buen desempeño; algunos se reivindicaron con el tiempo, mientras que otros se quedaron en deudas eternas.

¿Quiénes son los últimos jugadores que regresaron a la Liga 1?

Jefferson Farfán

Luego de que Alianza Lima volviera a Primera División gracias a la resolución del TAS, Jefferson Farfán pegó la vuelta al club de sus amores a inicios del 2021. La ‘Foquita’ marcaba su regreso a Matute después de 17 años y llegaba en medio de una inactividad de media temporada. El habilidoso jugador se despidió del Lokomotiv de Moscú en agosto del 2020 y fue anunciado como refuerzo íntimo en marzo del año siguiente. Venía fuera de ritmo, sin pretemporada y con rezagos de una lesión en la rodilla.

A pesar de no haber hecho la pretemporada con el equipo, la ‘Foquita’ en su primer partido de regreso con Alianza se estrenó con gol. Tras ello, jugó un par de partidos más y sufrió una dura lesión que lo marginó de mayo a agosto. Su regreso volvería a ser de película con un tanto de tiro libre, en su partido 700 como profesional, y estuvo en momentos claves del título nacional del 2021. Si bien no llegaba con ritmo a Perú, Farfán sacó a relucir toda su experiencia y brillantez para estar a la altura de las circunstancias en sus primeros meses hasta que su rodilla le pasó factura . Al año siguiente, solo jugaría 13′ y se retiró como bicampeón.

Números de Farfán tras volver al Perú

Equipo Partidos Minutos Goles Asistencias Temporada Alianza Lima 14 513′ 4 - 2021 Alianza Lima 3 13′ - - 2022

Jefferson Farfán logró el bicampeonaton con Alianza Lima en 2021 y 2022. | Foto: Andina

Yoshimar Yotún

Luego de ser parte del histórico plantel de Cruz Azul campeón en 2021, ‘Yoshi’ volvió en 2022 a Sporting Cristal tras ocho años. La expectativa era grande por ver a Yotún de regreso con los celestes; no obstante, su temporada no fue la mejor. Las lesiones impidieron que su rendimiento sea regular y le costó mostrar su mejor nivel. Ya para el 2023, con una buena pretemporada, empezó mejor el calendario, aunque tuvo altibajos durante los primeros meses de Tiago Nunes.

Después de eso, Yotún tuvo mayor regularidad y fue clave para que los rimenses pelearan hasta el final la posibilidad de ser campeón. Este año, comenzó el curso con problemas musculares, no arrancó bien la temporada y para su mala fortuna sufrió hace poco una dura lesión en la rodilla que podría comprometerlo lo que resta del 2024.

Números de Yotún tras volver al Perú

Equipo Partidos Minutos Goles Asistencias Temporada Sporting Cristal 22 1461′ 2 1 2022 Sporting Cristal 35 2918′ 6 4 2023 Sporting Cristal 10 791′ 3 3 2024 (en curso)

Yoshimar Yotún sufrió una fuerte lesión en el partido contra César Vallejo | Foto: Julio Reaño/@photo.gec

Paolo Hurtado

El ‘Caballito’ regresó al fútbol peruano luego de una temporada y media en la Unión Española de Chile. Las lesiones no lo dejaron mantener una regularidad constante y volvió a Alianza Lima para la segunda mitad del 2022, luego de 10 años. Más allá de la expectativa por su vuelta, el volante no marcó la diferencia, se le vio fuera de ritmo y con un nivel muy por debajo de lo esperado , tal es así que solo duró esos meses en el club. Para el 2023, fichó por Cienciano, donde jugó más partidos, pero estuvo envuelto en temas extradeportivos y no terminó de trascender. Al final de temporada salió el equipo.

En este año, Hurtado recayó en Carlos Mannucci, donde ha ido de menos a más con el plantel trujillano. Las primeras cinco fechas fue suplente, pero tras ello ha sido utilizado en el conjunto ‘carlista’ hasta volver a tener cierto protagonismo en el ‘11′.

Números de Hurtado tras volver al Perú

Equipo Partidos Minutos Goles Asistencias Temporada Alianza Lima 9 130′ 1 - 2022 Cienciano 19 900′ - 2 2023 Mannucci 11 635′ - - 2024 (en curso)

Paolo Hurtado. (Foto: Mannucci)

Andy Polo

La ‘Joya’ volvió a Universitario en 2022 luego de casi seis años, tras su abrupta salida del Portland Timbers por un tema extradeportivo. En tienda crema, rápidamente, encontró regularidad con el equipo, pero a final de temporada la ‘U’ quedó en el quinto lugar, lejos del título. Para el 2023, y bajo las órdenes de Jorge Fossati, sacó su mejor versión siendo clave en la estrella 27. Dada su importancia en el equipo, la dirigencia le renovó contrato hasta 2025. Este año viene ratificando su condición de mejor jugador, siendo pieza fundamental para Fabián Bustos no solo en el torneo local, sino también en la Libertadores.

Números de Polo tras volver al Perú

Equipo Partidos Minutos Goles Asistencias Temporada Universitario 28 2185′ 1 2 2022 Universitario 41 3501′ 1 14 2023 Universitario 21 1884′ 3 8 2024 (en curso)

Andy Polo es considerado el mejor jugador del actual plantel de Universitario. (Foto: Club Universitario)

Christian Cueva

En 2023, ‘Aladino’ marcó su vuelta a Alianza Lima después de ocho años, en una de las operaciones más sonadas del fútbol peruano. Cueva hizo todo lo posible para dejar Al-Fateh en calidad de préstamo y llegar a La Victoria para reivindicarse tras su primera etapa en el club. Por lo hecho en la selección peruana, el hincha íntimo esperó mucho de Christian; sin embargo, su paso por Matute fue para el olvido.

Cueva tuvo problemas extradeportivos y faltas de profesionalismo . Tampoco llegó a marcar un solo gol y no hizo la diferencia que el hincha esperaba. Durante ese año, se reveló que venía arrastrando una lesión en la rodilla y aún así seguía jugando. A final de temporada, los íntimos no le renovaron la cesión. Debido a su lesión, se esperaba que este año se sometiera a una cirugía en España; sin embargo, se realizó un tratamiento innovador y continúa su recuperación en la Videna.

Números de Cueva tras volver al Perú

Equipo Partidos Minutos Goles Asistencias Temporada Alianza Lima 27 1373′ - 1 2023

Christian Cueva se encuentra actualmente sin equipo, tras su paso por Alianza Lima.

Edison Flores

Luego de no encontrar regularidad en Atlas de México, Edison Flores volvió a Universitario tras siete años con la consigna de recuperar el protagonismo en el fútbol peruano. ‘Orejas’ regresó a Ate para tener su tercera etapa con los cremas y ser pieza clave con Fossati de cara a la segunda mitad del 2023. El volante, sin una pretemporada adecuada, fue de menos a más en ese semestre, entró de a pocos jugando los segundos tiempos y, pese a no estar en su mejor nivel, demostró su jerarquía siendo clave en el título 27.

Este año, con una pretemporada adecuada, Flores comenzó de la mejor manera el torneo local, marcando goles y repartiendo asistencias. Si bien no luce como otros, siempre aparece en los momentos más importantes, con anotaciones que marcan la diferencia en el torneo local y la Copa Libertadores.

Números de Flores tras volver al Perú

Equipo Partidos Minutos Goles Asistencias Temporada Universitario 17 845′ 7 1 2023 Universitario 21 1494′ 5 4 2024 (en curso)

Edison Flores sumó su cuarto gol con Universitario en la temporada (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Paolo Guerrero

El ‘Depredador’ volvió al Perú luego de más de 20 años y lo hizo siendo campeón de la Copa Sudamericana con LDU de Quito. Paolo fichó por la César Vallejo y aunque en un primer momento intentó dejar sin efecto la firma, finalmente llegó a Trujillo. La expectativa por tener al goleador de la selección peruana fue grande; sin embargo, su nivel no ha sido el esperado. A sus 40 años, se nota la poca movilidad que tiene fuera del área y a nivel internacional ha sentido el rigor. No solo eso, las molestias musculares también han sido parte del delantero en este primer semestre en el elenco ‘poeta’.

Números de Guerrero tras volver al Perú

Equipo Partidos Minutos Goles Asistencias Temporada César Vallejo 9 658′ 3 1 2024 (en curso)

Paolo Guerrero no ha podido trascender desde que César Vallejo.

Christofer Gonzales

Después de nueve años, ‘Canchita’ volvió a Universitario tras su paso por la segunda división de Arabia Saudita. El volante nacional venía con ritmo de competencia y se esperaba que pudiera reemplazar con creces a Piero Quispe, quien acababa de irse al extranjero. Sin embargo, el nivel del jugador no ha sido el esperado, no ha trascendido en el equipo crema y, por si fuera poco, atravesó una lesión que lo alejó de las canchas todo abril. Su reaparición recién se dio ante Sporting Cristal, donde pudo sumar algunos minutos. Hoy, alterna en el once de Fabián Bustos, esperando recuperar su mejor nivel.

Números de Gonzales tras volver al Perú

Equipo Partidos Minutos Goles Asistencias Temporada Universitario 13 500′′ - - 2024 (en curso)

Christofer Gonzales sigue en deuda desde que llegó a Universitario de Deportes para disputar el Apertura. (Foto: Getty Images)





