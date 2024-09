Una victoria sufrida para mantenerse en su objetivo de alcanzar la punta del Torneo Clausura, pero que aún deja algunas dudas para lo que resta del campeonato. Sporting Cristal derrotó con un ajustado 1-0 a Deportivo Garcilaso -gracias a un autogol del cuadro visitante a falta de 10 minutos del final- y consiguió tres puntos muy importantes este martes en el Estadio Alberto Gallardo. Con este resultado, el equipo de Guillermo Farré sumó 21 unidades en la tabla de posiciones y la próxima jornada tendrán que ir al Estadio Inca Garcilaso de la Vega para visitar a Cusco FC, en un duelo que se jugará el próximo domingo 29 de septiembre desde las 3 de la tarde.

Para este partido, el técnico del conjunto rimense hizo algunas variantes, tras lo mostrado en el triunfo frente a Sport Huancayo en la fecha anterior y modificó nuevamente su sistema a un 4-3-3, luego de ensayar una línea de tres en la ‘Ciudad Incontrastable’. Contra los cusqueños, los celestes salieron con Diego Enríquez en el arco; la dupla defensiva fue conformada por Franco Romero y Rafael Lutiger, mientras que Leandro Sosa y Nicolás Pasquini se mantuvieron como los laterales; Gustavo Cazonatti apareció como único volante central, acompañado de Christofer Gonzales y Jostin Alarcón como interiores; Maxloren Castro por izquierda, Santiago González por derecha y Martín Cauteruccio como ‘9′ completaron el ataque.

Sporting Cristal 1-0 Deportivo Garcilaso (Foto: Jesús Saucedo/GEC)

El UNOXUNO de Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso

Diego Enríquez (5): el portero rimense prácticamente no tuvo intervenciones en el partido. El conjunto cusqueño atacó con muy pocos jugadores y tan solo tuvo cuatro remates que salieron desviados.

Leandro Sosa (5): tuvo mucha participación, sobre todo en la primera mitad, siempre llegando hasta el fondo para generar amplitud en el equipo y combinarse con Santiago González por derecha, pero no consiguió terminar bien las jugadas. Estuvo impreciso a la hora de tirar centros y habilitar a sus compañeros.

Franco Romero (5): en materia defensiva hizo un partido muy correcto. Si bien Garcilaso atacó muy poco en el partido, siempre estuvo atento para anticipar cualquier intento y algunos contragolpes. Sobre el final del encuentro, perdió el balón en salida y pudo haber terminado en gol del empate para el cuadro cusqueño. Necesita mejorar en este último aspecto.

Rafael Lutiger (5): otro que también hizo un buen partido a la hora de anticipar a los atacantes del equipo visitante y no tuvo muchos problemas en los defensivo, ni para salir jugando con el balón. Quedó en deuda cada vez que se sumó al ataque en las pelotas paradas y tuvo una ocasión clara en el primer tiempo que no pudo terminar bien.

Nicolás Pasquini (5): Su única aparición importante fue pasados los 20 minutos del inicio del encuentro, cuando llegó hasta el fondo por el sector izquierdo y sorprendió a Diego Penny con un zurdazo colocado para abrir el marcado; no obstante, el tanto fue invalidado por posición adelantada. Luego de eso, el argentino no consiguió trascender por su lado y sus intervenciones no estuvieron precisas, al igual que el resto del equipo.

Gustavo Cazonatti (6): arrancó como el único volante de recuperación del equipo y su trabajo fue correcto en el primer tiempo. Ante la actitud ofensiva de los rimenses desde el primer minuto, se quedó siempre atrás para ser apoyo de los defensores centrales y estuvo siempre atento a los contraataques de los visitantes. También fue importante para que los de Farré tengan claridad en las salidas desde el fondo; sin embargo, el técnico decidió su cambio en el descanso por Martín Távara para tener otras alternativas en el mediocampo.

Jostin Alarcón (5): luego de haber ingresado bien y anotar un golazo en el triunfo ante Sport Huancayo, el ‘Chino’ tuvo una nueva chance de ser titular y demostrar que está para quedarse en el once; sin embargo, no pudo sostener su rendimiento de la jornada anterior. El volante inició muy participativo y moviéndose por todo el frente de ataque, pero poco a poco sus intervenciones se volvieron más imprecisas. Le faltó claridad a la hora de filtrar balones para sus compañeros y también para asociarse con ellos, así como también en sus remates al arco. En el complemento su rendimiento cayó aún más y abandonó el campo sobre la hora del partido.

Christofer Gonzales (6): aún falta mucho para que ‘Canchita’ vuelva a su mejor nivel, pero viene sumando minutos importantes para conseguirlo. Fue importante en el triunfo de los rimenses este martes en el Gallardo. Tuvo un claro cabezazo que atajó Diego Penny, generó el penal que falló Cauteruccio y también inició la jugada del gol para que los de Farré obtengan los tres puntos. Intenta hacer jugar al equipo y viene mejorando físicamente. Necesita sostener su juego para los siguientes encuentro.

Santiago González (6): otro que no estuvo claro en el último tercio del campo, pero siempre se muestra empeñoso para generar peligro en el ataque. Se mueve mucho por el lado derecho, intentó lanzar balones al área para sus compañeros, se asoció para buscar sorprender a la defensa de Garcilaso. Le faltó más precisión para terminar mejor las jugadas.

Maxloren Castro (6): la joven promesa celeste sigue con su crecimiento partido a partido. Se atrevió a buscar el uno contra uno y a generar espacios para abrir el campo, pero se encontró a una dura defensa visitante que tuvo que cortar muchas veces sus arranques con faltas. En busca de otras alternativas en ataque, Farré decidió su cambio a los 15 del segundo tiempo y dejó su lugar por Irven Ávila.

Martín Cauteruccio (4): no fue el día de goleador de Sporting Cristal. Siempre estuvo bien tomado por la defensa de Garcilaso y nunca encontró espacios para poder generar peligro en el arco rival. Sumado a ello, falló dos penales (uno anulado por adelantamiento de Diego Penny). Viene atravesando una mala racha, ya que es el quinto partido consecutivo que no consigue marcar goles.

Los recambios

Martín Távara (6): ingresó en el inicio del segundo tiempo para darle más claridad a su equipo en el mediocampo, cumplió una buena labor como único volante central. Buscó balones largos para sus compañeros, remates de larga distancia y defensivamente también cumplió su función para cortar los ataques de Garcilaso.

Irven Ávila (5): el ‘Cholito’ viene siendo importante en los dos últimos partidos de los celestes como recambio en ataque. Anotó el gol del triunfo ante Sport Huancayo la fecha pasada y este martes generó la jugada del autogol para el triunfo de Sporting Cristal.

Adrián Ascues (4): no entró bien al partido. Tuvo muy poca participación, no se acomodó en el terreno de juego ni trascendió en el juego de su equipo.

Jesús Pretell (-): ingresó sobre el final del partido. Tuvo muy pocos minutos como para ser valorado.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR