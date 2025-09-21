Descentralizado
Sporting Cristal vs Juan Pablo II EN VIVO HOY por Liga 1 MAX: minuto a minuto del partido gratis por Internet
Sporting Cristal vs. Juan Pablo II se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 10 del Torneo Clausura. Minuto a minuto e incidencias del partido.
El compromiso entre Sporting Cristal vs. Juan Pablo II está programado para este domingo 21 de septiembre desde la 3:15 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 5:15 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 4:15 p.m.; en México a las 2:15 p.m.; y en España a las 9:15 p.m.