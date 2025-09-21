Descentralizado 

Sporting Cristal vs Juan Pablo II EN VIVO HOY por Liga 1 MAX: minuto a minuto del partido gratis por Internet

Sporting Cristal vs. Juan Pablo II se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 10 del Torneo Clausura. Minuto a minuto e incidencias del partido.

Sporting Cristal vs. Juan Pablo II por fecha 10 del Torneo Clausura. (Diseño: Christian Marlow/GEC)
El compromiso entre Sporting Cristal vs. Juan Pablo II está programado para este domingo 21 de septiembre desde la 3:15 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 5:15 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 4:15 p.m.; en México a las 2:15 p.m.; y en España a las 9:15 p.m.

El partido entre Sporting Cristal vs. Juan Pablo II se disputará en el Complejo Deportivo Juan Pablo II, con la transmisión exclusiva de L1 Max para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Zapping, Claro TV y entre otros, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

Buenos días: te invitamos a seguir el minuto a minuto de Juan Pablo II vs. Sporting Cristal por la fecha 10.

