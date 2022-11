Roberto Mosquera y Pablo Lavallén jugaron un duelo aparte en los banquillos. Ambos técnicos sabían lo importante que era ganar esta semifinal de ida de la Liga 1, por lo que tanto el argentino como el peruano, mostraron en el Monumental de la UNSA a sus mejores oncenas. Sin embargo, fue el DT rojinegro quien ganó esta primera batalla, logrando que Melgar se imponga 2-0 sobre Sporting Cristal. Eso sí, el estratega ‘rimense’ considera que aún la llave no está cerrada y espera poder remontar el resultado en el cotejo de vuelta, el cual se disputará el próximo domingo 6 de noviembre.

“Creo que en los últimos tres años ha sido el partido más importante de Sporting Cristal. Hoy tuvimos que cambiar muchos hombres por faltas que ya conocemos. Hicimos un híbrido en el mediocampo, el cual no funcionó por momentos. Hoy se hizo un buen partido”, fueron las primeras palabras de Mosquera en rueda de prensa.

Asimismo, sostuvo: “Antes del encuentro dije que Melgar tenía un problema de resultados, pero no de rendimiento. He visto sus partidos y creo que merecieron más suerte. No siempre jugamos así, algunas veces el rival nos supera. En tres años, ha sido el partido más bajo que hemos jugado en la parte colectiva. Como siempre, yo soy el responsable”

Mosquera también reveló algunos incidentes que ocurrieron previo al partido ante los rojinegros. “Hay jugadores que no llegaron bien. Hubo un virus estomacal que afectó a Calcaterra, Pretell, al preparador físico y a mí. Sin las energías no podían arrancar Yotún, por lo que tuvimos que hacer un planteo diferente. Cambiamos de sistema varias veces dentro del partido, algo que en otros duelos nos dio resultado. Aún tenemos la misma ilusión para la vuelta”, aseveró.

En relación a los ingresos de Yoshimar Yotún y Jesus Pretell, el técnico celeste aseguró que solo estuvieron aptos para disputar pocos minutos del encuentro. “Yotún y Pretell estaban para jugar 20 minutos y fue así. Si ellos hubieran estado para disputar más minutos, hubieran ingresado en el primer tiempo. La salud del jugador está por encima del resultado. Nosotros respetamos las decisiones médicas”.

Finalmente, el entrenador nacional mencionó que aún nada está dicho y que buscarán a como dé lugar revertir el marcador este domingo en el estadio Nacional. “La llave aún no está cerrada. Somos un equipo que nos hemos levantado de situaciones difíciles. Nosotros estamos acostumbrados a no tener buenos resultados y levantarnos. El cansancio es permanente, vamos a jugar cinco partidos en catorce días y es delicado”, concluyó.





