El espectáculo futbolístico que le regalaban a los hinchas presentes en el estadio Alberto Gallardo, se vio manchado por un conato de bronca entre los jugadores de Sporting Cristal y la Universidad Católica de Chile, que vienen igualando 1-1 en la Tarde Celeste. Y es que el futbolista de los ‘cruzados’, Fernando Zuqui, cometió una dura falta en contra de Jostin Alarcón que lo tumbó al gramado de juego. Pero no solo eso, porque estando ya en el grass, el futbolista argentino siguió dándole puntapiés al peruano lo que enfadó, no solo a él, sino también a todos los jugadores. Desató una batalla campal que Ordóñez, el árbitro del partido, casi que no pudo controlar.





TE PUEDE INTERESAR