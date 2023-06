Mariana se sometió a una radioterapia, pero al año siguiente el tumor volvió a salir cerca a la misma área. Una operación que fue mucho más complicada y en la que su vida estuvo en riesgo. Logró salir del quirófano, aunque con una órtesis para poder caminar debido a un daño en el nervio de su pie. Trató de recuperarse, pero hace casi nueve meses el tumor regresó y tuvieron que amputarle la pierna. Su panorama cambió. Si bien era consciente de que esto podía pasar, desde la primera cirugía, luego de cuatro años de batalla, tuvo que aceptar su nueva realidad.

Lejos de venirse abajo e impulsada por sus hijos y amigos cercanos, Mariana Calcagno sacó fuerzas para seguir adelante y volvió al gimnasio ni bien recibió el alta médica, pero no se quedó ahí. Hace menos de tres meses, descubrió una nueva pasión: el paratletismo, específicamente el lanzamiento de bala y de disco, disciplinas que le darán la posibilidad de competir por primera vez en agosto (irá a México) y soñar así con la posibilidad de estar en Santiago 2023. Depor conversó con ella para conocer más sobre vida y sus objetivos ahora como paradeportista.

Mariana Calcagno entrena en la sede legado VIDENA. (Giancarlo Ávila/GEC)

La amputación de tu pierna fue un antes y después en tu vida...

De hecho, lo asumí bastante bien. No te voy a negar que al comienzo fue duro, pensar ahora qué voy a hacer, cómo me voy a mover, mis hijos qué van a decir, qué van a pensar, cómo se van a sentir. Son cosas que se te pasan por la cabeza, pero finalmente fueron pocos días y de ahí lo acepté. A veces pasan estas cosas complicadas que uno no tiene control sobre ellas, pero hay dos opciones, ya depende de ti cómo lo tomes, o lo tomas como un problema y te derrumbas o simplemente aceptas lo que ha pasado, pasas la página y ves qué puedes hacer en adelante, yo lo he tomado de esa forma, sobre todo mis hijos. Traté de seguir con mis cosas. Evidentemente ya mi trabajo no iba a ser el mismo porque ya sin una pierna, era complicada moverme, pero uno tiene que seguir y ver si no puede ir por este camino, por dónde puedo ir. Al final creo que todo pasa por algo y todo pasa en el momento que tiene que pasar.

¿Cuando te amputaron la pierna, conseguiste rápido la prótesis?

Esa fue mi preocupación cuando me amputaron mi pierna, justo estaba pasando por unos problemas personales. Gracias a Dios, tengo amistades y familiares que me quieren mucho e hicieron lo posible para poder hacer una colecta y ahora la prótesis que tengo es una de las mejores. Entonces, ahí tú te das cuenta que todavía hay gente buena en el mundo, gente que me ha apoyado sin conocerme, y eso me ha conmovido mucho, darme cuenta que sí hay gente que ayuda, que te quiere, que ayuda desinteresadamente .Entonces quise hacer algo para motivar a la gente, cree mi Instagram para dar a conocer mi día a día y es satisfactorio ver que tú puedes transmitir, motivar, inspirar a mucha gente. Muchas personas me escriben de todas partes del mundo, dicen que las inspiro y eso me llena de orgullo y satisfacción

¿Cómo te llegas a involucrar en el paratletismo?

Fue gracias a Carlos Felipa, él me motivó un montón, yo lo veía entrenando con su pierna y le escribí y luego llegué acá a la Videna, me hicieron el tour, conocí personalmente a Carlos, conocí a los entrenadores, me probé y me encantó. Mi entrenador me dice que tengo habilidad y ahora ya me programó para un evento en México en agosto. De acuerco al resultado, veré si puedo agarrar un cupo para los Parapanamericanos. Imagínite a mis 44 años con mi amputación, poder aunque sea ir a unos Juegos Panamericanos, sería una satisfacción personal, para mí y para mis hijos también.

¿Cómo así decidiste tus modalidades?

Yo entreno en el gimnasio, entonces me puse a pensar ‘¿en qué soy fuerte?’ De la cintura para arriba. Como veía a Carlos [Felipa], pensé que podría incursionar en el atletismo, pero nunca en mi vida había tocado una bala o disco, recién los he visto de cerca ahora. Vine, me probé y me gustó, aparentemente tengo condiciones, mi entrenador está feliz.

¿En qué momento decides querer ser paratleta?

El mismo día que vine, incluso antes yo ya lo tenía claro. Cuando vine, conocí a Carlos, me hicieron el tour, por las pisscinas, en el área de correr, para ver qué disciplina podría ajustarse a mi. La verdad, nunca me llamó la atención la natación, y como tenía más inclinación al tema de fuerza, al tema físico, conocí a Michael y Juan, mis entrenadores, me gustó el ambiente y dije que quería ya entrenar y de frente hice mi trámite el mismo día.

¿Cómo son los entrenamientos?

Vengo entrenando hace un mes y medio. Entrenamos de lunes a viernes, cinco días a la semana, y se dividen de acuerdo al programa (dos días gimnasio, tres días cancha, o viceversa. Cuando se acerque la competencia, vamos a agregar también los sábados. Yo los sábados entreno en el gimnasio aparte, en Videna entreno de la cintura para abajo, y los sábados por mi cuenta entreno de la cintura para abajo.

Entrena dos modalidaes de lanzamiento (F57), pero ¿con cuál se siente más comoda o cuál le gusta más?

A mi me gusta más el lanzamiento de bala, pero mejor soy en disco. Mi entrenador dice que tengo más opciones de entrar en la clasificación por el disco, igual voy a competir en ambos. La semana pasada he entrenado solo disco, porque quieren pulirme ahí, y ya la bala viene por añadidura. Los discos de competencias pesan un kilo, pero nosotros enTrenamos con discos de kilo y medio, dos, para ya al final hacerlos con el de la competencia. Y las balas lo mismo, la de competencia es de tres [kilos], pero entrenas con una de cuatro o cinco kilos.

Hace un par de meses no se imaginaba que iba a competir y ahora sueña con Santiago 2023...

Me pongo a pensar que sería llegar a los Parapanamericanos, ya ni me imagino una medalla, pero ya llegar sería un gran logro, sobre todo porque es tan pronto, Obvio me da nervios, sobre qué pasará en el día de la competencia, pero sé que es parte del inicio. Yo nunca en mi vida he competido, pero hay que mentalizarnos. Este es el inicio de mi carrera como paratleta. Si llego y califico seria ídeal, pero si no, eso no va a hacer que yo paré, tengo mucho tiempo por delante. Llevo poco tiempo entrenando, pero sería un sueño estar en Santiago. Mi entrenador me da ilusiones porque también podría clasificar a París 2024, pero ya eso no lo quiero ni pensar, igual está ahi la opción, todo depende del entrenamiento, mis ganas y motivación.









