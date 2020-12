Una vez más dijo presente. Sporting Cristal inscribió el pasado sábado su nombre en la final de la Liga 1 2020. Tras dejar en el camino a Ayacucho FC, con un global de 6-2, los dirigidos por Roberto Mosquera disputarán una nueva final, la sexta en los últimos nueve años.

Tal como sucedió en 2012, el entrenador celeste volvió a colocar al equipo bajopontino en una nueva disputa en busca del título nacional. En aquella oportunidad, los rimenses sumaron su estrella número 16. Hoy, ocho después, van por la vigésima.

Los estadísticas del conjunto bajopontino no solo son espectaculares en cuanto a finales disputadas durante los últimos campeonatos. Sino también con respecto a aquellos torneos donde no pudo llegar a la instancia final. Solo una vez más no quedó dentro de los tres primeros lugares del puntaje acumulado. Ocurrió en 2017, donde llegaron a ocupar la séptima casilla y clasificaron por primera vez a la Copa Sudamericana.

Del plantel actual de Cristal, hay algunos jugadores que ya saben lo que es gritar campeón a fin de año, donde resalta Jorge Cazulo. El máximo referente de los rimenses es el único integrante del club que ha estado presente durante los últimos nueve años. Llegó a La Florida en el 2012 y nunca más se movió. Suma cuatro títulos y quiere cerrar su carrera con uno más.

Después se encuentran Horacio Calcaterra y Renzo Revoredo, quienes llegaron un año después (2013). Dentro de su palmarés consignan tres trofeos y ya saben lo que es disputar una final con las sedas de los rimenses, lo hicieron hasta en cuatro oportunidades.

El duelo de ida frente los cremas esta programado para el día miércoles 16 de diciembre, mientras que le segunda final se disputará el domingo 20 de diciembre, donde se conocerá al nuevo monarca del balompié nacional este 2020.

