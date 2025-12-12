Sporting Cristal llega al último partido del año con la presión al máximo y con novedades que alteran el plan de Paulo Autuori para definir el cupo de Perú 2 en el Inca Garcilaso de la Vega. El equipo rimense, que viaja con la mínima ventaja obtenida en la ida, deberá afrontar este duelo decisivo sin dos piezas importantes de su estructura, habitualmente titular y con la incertidumbre sobre un futbolista que venía siendo opción recurrente en ataque. Mientras Cusco FC se prepara para un partido histórico en casa, las horas previas en La Florida se han convertido en una mezcla de análisis, ajustes y preocupación.

La principal novedad tiene que ver con Yoshimar Yotún, quien finalmente no será considerado para la lista de convocados, según indicó el periodista deportivo Jean Martín Dueñas en RPP. Aunque acompañará al grupo en su rol de capitán, el mediocampista no podrá tener participación futbolística en la vuelta. Sus molestias físicas, que ya lo alejaron del choque en el Estadio Nacional, no remitieron a tiempo y el comando técnico decidió no arriesgarlo en un partido que exige máxima intensidad desde el arranque.

A esto se suma la ausencia de Luis Abram, descartado desde hace días tras no recuperarse del desgarro que sufrió ante Alianza Lima. El defensor central no pudo completar los trabajos de rehabilitación y quedó fuera del viaje a la altura, dejando un vacío en una zona del campo donde Cristal necesita solidez para administrar su ventaja y evitar sorpresas frente al cuadro cusqueño.

Yoshimar Yotún se perdió los dos últimos partidos del Torneo Clausura. (Foto: Sporting Cristal)

Con dos líderes afuera, la responsabilidad recae ahora en los jugadores que han tenido continuidad en las últimas semanas. La mitad de la cancha deberá seguir jugando sin Yotún, mientras que la zaga tendrá que encontrar equilibrio pese a la baja de un futbolista que venía siendo titular fijo. Paulo Autuori ha manejado varias alternativas en los entrenamientos, pero aún no se conoce la decisión final para el once que iniciará en Cusco.

Por si fuera poco, existe una tercera situación que mantiene en alerta al cuerpo técnico: la de Felipe Vizeu. El delantero brasileño continúa en rehabilitación tras la lesión sufrida también en el duelo ante Alianza Lima y, aunque su intención es estar presente en la vuelta, su caso sigue siendo evaluado día a día. No está descartado, pero tampoco confirmado, y eso obliga a Cristal a preparar dos planes ofensivos diferentes.

Felipe Vizeu se falló increíble ocasión de gol. (Fotos: Giancarlo Ávila / @photo.gec)

En paralelo, voces dentro del plantel han intentado transmitir calma. Diego Enríquez, arquero celeste, destacó la unión del grupo y la confianza con la que viajarán al Cusco. Señaló que aún quedan 90 minutos por disputar y que el equipo llega con la convicción necesaria para sostener la ventaja obtenida, pese a las bajas que condicionan el trabajo táctico.

El guardameta también reflexionó sobre su rendimiento durante la temporada, afirmando que vive un momento de crecimiento personal y que su enfoque sigue totalmente en Sporting Cristal. Considera que cerrar el año con solidez grupal será clave para encarar el futuro inmediato, más aún con la ilusión del plantel de volver a la Copa Libertadores por la puerta grande.

Desde la dirigencia, Julio César Uribe brindó un mensaje de respaldo firme. El director de fútbol resaltó que el plantel ha trabajado con disciplina y que confía en que el rendimiento mostrado en las últimas fechas pueda mantenerse en este duelo decisivo. Para él, la consigna sigue siendo clara: cerrar el año asegurando la clasificación internacional, incluso si el título nacional quedó fuera de alcance.

Ahora, con bajas clave, una duda que se definirá a último momento y un rival motivado en casa, Sporting Cristal afronta un desafío que pondrá a prueba su jerarquía y su capacidad de adaptación. El boleto a fase de grupos está en juego y el cuadro rimense no tiene margen de error.

TE PUEDE INTERESAR