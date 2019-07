Claudio Vivas: "Queríamos jugar con Colón, pero ahora lo tendremos que ver por televisión"

Claudio Vivas lamentó la eliminación de Sporting Cristal de la Copa Sudamericana 2019. Los celestes ganaron a Zulia FC pero quedaron fuera por diferencia de goles. El DT dijo que no fue un fracaso la campaña de los cerveceros y que enfrentaron a un equipo inferior.

"Hubiéramos querido jugar con Colon de Santa Fe en cuartos de final pero no es así, ahora lo tendremos que ver por televisión y prepararnos para la Copa Bicentenario", dijo Claudio Vivas en entrevista con Fox Sports Radio Perú.

"Nosotros no subestimamos al equipo rival, no la pasamos bien en Venezuela pero eso no tiene nada que ver con los futbolístico en lo futbolístico fuimos superiores pero nos quedamos afuera por un gol. Siento no poder seguir representando a Perú en una instancia internacional", añadió.

El entrenador de Sporting Cristal dijo que enfrentaron a un "equipo inferior" que "vino a buscar su negocio". Además el DT dijo que quedaron fuera de la Copa Sudamericana 2019 porque no fueron contundentes en el área.

"No fue un fracaso, jugamos con muchos jugadores jóvenes y de experiencia, sin nuestro 9 de área y aun así supimos pasar de fases", dijo Claudio Vivas.

"Ahora queda seguir adelante y a seguir apoyando a equipos como Sporting Cristal que apoya a los jugadores jóvenes. No a Claudio Vivas porque está de paso en Perú, sino a una institución que da todo por el fútbol peruano, que aporta jugadores a la Selección Peruana y que tiene una dirigencia audaz", finalizó.

