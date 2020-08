La Tabla de Posiciones sigue moviéndose. La Fecha 8 arrancó este martes con el duelo de Binacional ante Cantolao en el Estadio Nacional. Sin embargo, al ‘Poderoso del Sur’ le hace falta un duelo ante Alianza Lima, que para esta oportunidad chocará contra Sporting Cristal. Universitario de Deportes vuelve a los duelos oficiales después de dos semanas ante Sna Martín.

Sporting Cristal buscó la supremacía ante Alianza Lima pero no pudo con la barrera que puso Mario Salas. Tras la goleada que le propinó a Sport Boys, los rimenses intentaron quedarse con los tres puntos para así seguir escalando en la Tabla. Sin embargo, los íntimos dieron pelea y ambos tuvieron que conformarse con el empate.

Mario Salas tuvo previsto un once ofensivo, que asegure el marcador, sin descuidar la defensa. Rubert Quijada entró como titular, al igual que Jhon Marchán para los celestes. Ambos jugadores ya se habían enfrentado antes, cuando militaban en Venezuela.

Universitario de Deportes no se queda atrás. Si bien en el duelo ante Cantolao no puso anotar y se quedó con las ganas de sumar de a tres, para esta ocasión, Ángel Comizzo ya analizaría ciertos cambios, que le den la contundencia a su once titular que irá ante San Martín este jueves.

Alianza Universidad perdió la punta por diferencia de goles. No obstante, no dejará que ello lo aleje del objetivo de quedarse con el título del Apertura. Para este fecha, los azulgranas chocarán contra Atlético Grau.

Tabla de posiciones - Resultados de la fecha 8

FECHA HORA LOCAL VS. VISITANTE 25/08 FINAL Binacional 2-3 Cantolao 25/08 FINAL Sporting Cristal 1-1 Alianza Lima 25/08 6:00 p.m. Municipal VS. Cienciano 26/08 11:00 a.m. Mannucci VS. Llacuabamba 26/08 1:15 p.m. UTC VS. César Vallejo 26/08 3:30 p.m. Ayacucho FC VS. Sport Huancayo 26/08 6:00 p.m. Cusco FC VS. Sport Boys 27/08 11:00 a.m. Universitario VS. San Martín 27/08 1:15 p.m. Atlético Grau VS. Alianza UDH 27/08 3:30 p.m. Melgar vs. Carlos Stein

Tabla de posiciones del Torneo Apertura - Fecha 8

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Ayacucho FC 7 5 1 1 15 7 8 16 2 Alianza Universidad 7 5 1 1 11 5 6 16 3 Binacional 7 4 1 2 13 9 4 13 4 Universitario* 7 4 2 1 12 8 4 13 5 A. Cantolao 8 4 1 3 8 10 -2 13 6 Sport Huancayo 7 3 2 2 8 6 2 11 7 FBC Melgar 7 3 2 2 9 8 1 11 8 Cienciano 7 3 1 3 13 9 4 10 9 Deportivo Municipal 7 2 4 1 6 4 2 10 10 Sporting Cristal 8 2 3 3 10 9 1 9 11 C. Mannucci 7 2 3 2 10 9 1 9 12 Cusco FC 7 3 0 4 12 11 -1 9 13 UTC 7 2 3 2 7 8 -1 9 14 San Martín 7 2 2 3 8 11 -3 8 15 Alianza Lima 7 2 2 3 6 9 -3 8 16 Sport Boys* 7 2 2 3 15 19 -4 7 17 César Vallejo 7 1 4 2 6 7 -1 7 18 Carlos Stein 7 1 2 4 5 11 -6 5 19 Deportivo Llacuabamba 7 1 1 5 11 19 -8 4 20 Atlético Grau 7 0 3 4 3 7 -4 3

* Se le restó un punto por parte de la CL-FPF

VIDEO RECOMENDADO

Alianza vs Cristal: Beltran habla en la previa al partido por la Liga 1