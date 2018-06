Antes que el campeonato peruano entre en receso por la Copa del Mundo, se jugarán dos fechas más del Torneo Apertura , que es encabezado por Melgar con 10 puntos. Con una unidad menos está Alianza Lima, que logró su tercera victoria consecutiva.

La jornada 5 se inicia este martes con dos partidos: Binacional vs. UTC y Alianza Lima vs. Municipal.

El miércoles se jugarán cuatro cotejos: Cristal vs. Garcilaso, Unión Comercio vs. Universitario, Sport Rosario vs. Melgar y Sport Boys vs. Comerciantes Unidos.

La jornada se cierra este jueves con los encuentros entre Ayacucho vs. San Martín y Sport Huancayo vs. Cantolao.

PROGRAMACIÓN - FECHA 5

FECHA HORA LOCAL VS. VISITANTE 05/06 3:30 p.m. Binacional vs. UTC 05/06 8:00 p.m. Alianza Lima vs. Municipal 06/06 1:00 p.m. Sporting Cristal vs. Real Garcilaso 06/06 3:30 p.m. Unión Comercio vs. Universitario 06/06 5:45 p.m. Sport Rosario vs. Melgar 06/06 8:00 p.m. Sport Boys vs. Comerciantes Unidos 07/06 5:30 p.m. Ayacucho FC vs. San Martín 07/06 5:45 p.m. Sport Huancayo vs. Cantolao

Tabla de posiciones - Fecha 4 - Torneo Apertura

PUESTO EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Melgar 4 3 1 0 8 2 6 10 2 Alianza Lima 4 3 0 1 7 4 3 9 3 UTC 4 2 2 0 6 3 3 8 4 Sporting Cristal 4 2 1 1 7 3 4 7 5 Real Garcilaso 3 2 1 0 5 3 2 7 6 Cantolao 4 1 2 1 6 7 -1 5 7 Municipal 3 1 1 1 4 1 3 4 8 Universitario 4 0 4 0 6 6 0 4 9 San Martín 4 0 4 0 3 3 0 4 10 Sport Huancayo 4 1 1 2 4 5 -1 4 11 Binacional 4 1 1 2 2 3 -1 4 12 Sport Rosario 3 1 1 1 3 6 -3 4 13 Unión Comercio 4 1 1 2 2 6 -4 4 14 Ayacucho FC 3 0 0 3 3 8 -5 3 15 Sport Boys 3 0 1 2 3 5 -2 1 16 Comerciantes Unidos 4 0 1 3 0 7 -7 1

Tabla acumulada - Descentralizado 2018

PUESTO EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Sporting Cristal 18 12 4 2 49 18 31 40 2 Melgar 18 9 8 1 28 15 13 35 3 Sport Huancayo 18 9 4 5 33 25 8 31 4 Alianza Lima 18 8 4 6 23 21 2 28 5 UTC 18 7 7 4 20 22 -2 28 6 Real Garcilaso 17 8 3 6 26 26 0 27 7 Binacional 18 6 7 5 20 20 0 25 8 Municipal 17 7 3 7 28 22 6 24 9 Sport Rosario 17 7 3 7 26 27 -1 24 10 San Martín 18 4 11 3 23 21 2 23 11 Cantolao 18 5 7 6 20 20 0 22 13 Universitario 18 2 11 5 22 27 -5 17 14 Ayacucho FC 18 5 2 11 29 43 -14 17 15 Comerciantes U. 18 4 3 19 18 33 -15 15 16 Sport Boys 17 3 5 9 18 26 -8 14 17 Unión Comercio 18 3 4 11 17 34 -17 13

