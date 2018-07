Al inicio de la fecha 8 del Apertura, Sport Rosario sorprendió con u un triunfo de visita ante San Martín y desplazó a Alianza Lima de la cima de la tabla de posiciones . Lo de Huaraz sumaron 17 puntos y ahora miran a todos desde arriba.



Aunque, todo podría cambiar porque Alianza Lima visita melgar y si gana recuperará la punta. Asimismo, Sporting Cristal visitará a San Martín y, de conseguir un triunfo, también sumará 17 unidades.

Municipal, Melgar y Sport Huancayo (que no juega esta fecha por su compromiso en la Sudamericana) están con 11 puntos y también siguen en pelea por los primeros lugares.

Peleando la baja están Comerciantes Unidos y Universitario.

Resultados de la fecha 8 - Torneo Apertura

FECHA HORA LOCAL VS. VISITA 24/07 FINAL San Martín 0-1 Sport Rosario 24/07 8:00 pm. Universitario vs. Binacional 25/07 1:00 pm. Comerciantes U. vs. Municipal 25/07 3:30 pm. Unión Comercio vs. Real Garcilaso 25/07 5:45 pm. Cantolao vs. Sport Boys 25/07 8:00 pm. Melgar vs. Alianza Lima 26/07 3:30 pm. UTC vs. Sporting Cristal 08/08 3:00 pm. Ayacucho vs. Sport Huancayo

Tabla de posiciones - Fecha 8 - Torneo Apertura

PUESTO EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Sport Rosario (1) 8 5 2 1 13 10 3 17 2 Alianza Lima 7 5 0 2 15 8 7 15 3 Sporting Cristal 7 4 2 1 15 5 10 14 4 Municipal 7 3 2 2 11 5 6 11 5 Melgar 7 3 2 2 11 8 3 11 6 Sport Huancayo 7 3 2 2 9 6 3 11 7 UTC 7 2 4 1 8 6 2 10 8 Binacional 7 3 1 3 6 6 0 10 9 Real Garcilaso 7 3 1 3 9 12 -3 10 10 Cantolao (2) 7 2 2 3 10 15 -5 8 11 Unión Comercio 7 2 2 3 5 10 -5 8 12 Sport Boys 7 1 4 2 9 10 -1 7 13 Ayacucho FC (*)(2) 7 1 3 3 10 12 -2 6 14 San Martín 8 0 6 2 4 7 -3 6 15 Universitario 7 0 5 2 8 11 -3 5 16 Comerciantes U. 7 0 2 5 3 15 -12 2

(1) Sport Rosario fue sancionado con la resta de cuatro puntos. ADFP aún no hace oficial el castigo en la tabla de posiciones.



(2) Ayacucho FC y Cantolao fueron sancionados con la resta de dos puntos a cada uno. ADFP aún no hace oficial el castigo en la tabla de posiciones.



(*) Ayacucho FC ganó por Walk Over ante Comerciantes Unidos por uso indebido de Joaquin Aguirre que estaba suspendido.

Tabla acumulada - Descentralizado 2018

PUESTO EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Sporting Cristal 21 14 5 2 57 20 37 47 2 Sport Huancayo 21 11 5 5 38 26 12 38 3 Sport Rosario 22 11 4 7 36 31 5 37 4 Melgar 21 9 9 3 31 21 10 36 5 Alianza Lima 21 10 4 7 31 25 6 34 6 Municipal 21 9 4 8 35 26 9 31 7 Binacional 21 8 7 6 24 23 1 31 8 UTC 21 7 9 5 22 25 -3 30 9 Real Garcilaso 21 9 3 9 30 35 -5 30 10 San Martín 22 4 13 5 24 25 -1 25 11 Cantolao 21 6 7 8 24 28 -4 25 12 Sport Boys 21 4 8 9 24 31 -7 20 13 Ayacucho FC 21 5 5 11 32 46 -14 20 14 Universitario 21 2 12 7 24 32 -8 18 15 Unión Comercio 21 4 5 12 20 38 -18 17 16 Comerciantes U. 21 4 4 13 21 41 -20 16

