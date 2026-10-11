Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
¡A las duchas! Tarjeta roja para Aldair Fuentes en el Alianza Lima vs. Cusco FC
El cierre de la primera mitad entre Cusco FC y Alianza Lima se tiñó de tensión absoluta en el Inca Garcilaso de la Vega tras la expulsión de Aldair Fuentes en el tercer minuto de adición. Todo comenzó cuando el zaguero dorado le extirpó la posesión a Jairo Vélez y este, en su intento por recuperar el esférico junto a la línea de cal, le cometió una falta que mandó al suelo al defensor local; sin embargo, en plena caída y a escasos metros del banquillo íntimo, Fuentes reaccionó lanzando dos patadas desde el césped e impactó de lleno en el rostro del volante blanquiazul, desatando la furia de los suplentes visitantes y obligando al árbitro Joel Alarcón a recurrir al VAR para amonestar a Vélez por la infracción inicial y mostrarle la roja directa al defensor cusqueño antes de marcharse a los vestuarios.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.