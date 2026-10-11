Tarjeta roja para Aldair Fuentes en el Alianza Lima vs. Cusco FC . (Video: L1 Max)
Tarjeta roja para Aldair Fuentes en el Alianza Lima vs. Cusco FC . (Video: L1 Max)

El cierre de la primera mitad entre y se tiñó de tensión absoluta en el Inca Garcilaso de la Vega tras la expulsión de Aldair Fuentes en el tercer minuto de adición. Todo comenzó cuando el zaguero dorado le extirpó la posesión a y este, en su intento por recuperar el esférico junto a la línea de cal, le cometió una falta que mandó al suelo al defensor local; sin embargo, en plena caída y a escasos metros del banquillo íntimo, Fuentes reaccionó lanzando dos patadas desde el césped e impactó de lleno en el rostro del volante blanquiazul, desatando la furia de los suplentes visitantes y obligando al árbitro Joel Alarcón a recurrir al VAR para amonestar a Vélez por la infracción inicial y mostrarle la roja directa al defensor cusqueño antes de marcharse a los vestuarios.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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