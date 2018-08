Torneo Apertura: mira la programación completa de la fecha 13

El Torneo Apertura vive sus instancias finales y desde este martes se disputará la fecha 13. El líder, Sporting Cristal abrirá la jornada enfrentando a Sport Huancayo en el Alberto Gallardo con el apoyo de su hinchada.

Binacional y Alianza Lima, escoltas de Sporting Cristal en la tabla de Posiciones, también juegan el martes ante Sport Boys y Ayacucho FC, respectivamente.

Tabla de goleadores del Descentralizado 2018: así se mueve en la fecha 12 del Torneo Apertura



En esta fecha 13 del Torneo Apertura, Universitario de Deportes buscará una victoria, luego de empatar ante Alianza Lima 1-1 en el clásico, ante Deportivo Municipal en el Miguel Grau.

TORNEO APERTURA: PROGRAMACIÓN FECHA 13

Martes 14 de Agosto



Sporting Cristal vs. Sport Huancayo

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Alberto Gallardo



Sport Boys vs. Binacional

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: Miguel Grau - Callao



Alianza Lima vs. Ayacucho FC

Hora: 8 p.m.

Estadio: Matute

Miércoles 15 de agosto



Comerciantes Unidos vs. Cantolao

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Carlos A. Olivares



Real Garcilaso vs. San Martín

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: Garcilaso de La Vega



Deportivo Municipal vs. Universitario de Deportes

Hora: 8 p.m.

Estadio: Miguel Grau

Jueves 16 de agosto



Sport Rosario vs. Unión Comercio

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: Rosas Pampa



Melgar vs. UTC

Hora: 8 p.m.

Estadio: UNSA

El entrenador de Universitario de Deportes habló en conferencia de prensa tras el clásico. (Mauricio Motta/Fernando Sangama)

