Torneo Apertura: mira la programación completa de la fecha 3

Sigue rodando la pelotita en el Torneo Apertura . Desde este martes se disputará la fecha 3 y en encuentro más esperado lo protagonizarán Sporting Cristal y Alianza Lima quienes se medirán el miércoles en el Estadio Nacional.

La jornada la abrirá, el martes, el partido entre Ayacucho vs. UTC a jugarse en Huanta. El miércoles Binacional vs. Comerciantes Unidos romperán fuegos en Moquegua.

Universitario de Deportes jugará el jueves ante Cantolao, a las 8 p.m. en el estadio Monumental. Los cremas llegan a este partido luego de dos empates en el Torneo Apertura ante Melgar y UTC.

TORNEO DE VERANO: LA PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 3

Martes 29 de mayo



Ayacucho FC vs. UTC

Hora: 3 p.m.

Estadio: Eloy Molina



Miércoles 30 de mayo



Binacional vs. Comerciantes Unidos

Hora: 1 p.m.

Estadio: 25 de noviembre



Unión Comercio vs. San Martín

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: IPD de Cajamarca



Sport Huancayo vs. Melgar

Hora: 5.30 p.m.

Estadio: Huancayo



Sporting Cristal vs. Alianza Lima

Hora: 8 p.m.

Estadio: Nacional



Jueves 31 de mayo



Universitario de Deportes vs. Cantolao

Hora: 8 p.m.

Estadio: Monumental



Miércoles 13 de junio



Sport Rosario vs. Real Garcilaso

Hora: 7.30 p.m.

Estadio: Rosas Pampas



Sport Boys vs. Deportivo Municipal

Pendiente de programación



