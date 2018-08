Torneo Clausura: fecha, hora y estadios de la primera fecha

Sporting Cristal se llevó el Torneo de Verano y el Torneo Apertura y es el principal candidato a quedarse con el título a fin de año, sin embargo, con el inicio de Torneo Clausura llega una nueva oportunidad para equipos como Alianza Lima y Universitario de Deportes.

El Clausura arranca este viernes 31 y se jugará tal cual el Apertura: cada club disputará 15 partidos (rueda de revanchas) y todos los clubes inician este certamen con cero puntos. El primer lugar tendrá la chance de pelear por título nacional.

Ojo, habrá dos tablas de posiciones: una del torneo en curso y una de puntaje acumulado de todo el año.

En la primera fecha del Torneo Clausura, Sporting Cristal recibirá a Sport Boys, Universitario de Deportes visitará a Melgar y Alianza Lima jugará ante Sport Rosario en casa.

Mira la programación completa de la primera fecha del Torneo Clausura



Viernes 31 de agosto

​

UTC vs U. San Martín

Hora: 3:30 pm

Estadio Germán Contreras (Cajabamba)



D. Municipal vs Binacional

Hora: 8:00 pm

Estadio Miguel Grau (Callao)



Sábado 1 de setiembre



Comerciantes Unidos vs Ayacucho FC

Hora: 1:15 pm

Estadio Carlos A. Olivares (Guadalupe)



Sporting Cristal vs Sport Boys

Hora: 3:30 pm

Estadio Alberto Gallardo



Real Garcilaso vs Sport Huancayo

Hora: 5:45 pm

Estadio Garcilaso (Cusco)



FBC Melgar vs Universitario

Hora: 8:00 pm

Estadio UNSA (Arequipa)



Domingo 2 de setiembre



Cantolao vs Unión Comercio

Hora: 1:30 pm

Estadio Alberto Gallardo



Alianza Lima vs Sport Rosario

Hora: 4:00 pm

Estadio Alejandro Villanueva



