La fecha 3 del Torneo Clausura tiene como atractivo principal el duelo que protagonizarán Alianza Lima y Sporting Cristal , el domingo en Matute. Un partido esperado por todos los aficionados al buen fútbol.

Universitario de Deportes visitará a Cantolao en el Callao, el sábado a las 8 de la noche. Chapa tu agenda y toma nota para que no te pierdas ningún partido.

Torneo Clausura: Programación fecha 2

Sabado 15 de Septiembre



San Martín vs. Unión Comercio

Hora: 1 p.m.

Estadio: Alberto Gallaro



UTC vs. Ayacucho FC

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: German Contreras



Melgar vs. Sport Huancayo

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: Monumental de la U.N.S.A.



Cantolao vs. Universitario

Hora: 8 p.m.

Estadio: Miguel Grau del Callao

Domingo 16 de Septiembre



Comerciantes Unidos vs. Binacional

Hora: 11.15 a.m.

Estadio: Mansiche de Trujillo



Alianza Lima vs. Sporting Cristal

Hora: 4 p.m.

Estadio: Matute



Real Garcilaso vs. Sport Rosario

Hora: 6.15 p.m.

Estadio: Garcilaso de la Vega



Lunes 17 de Septiembre

Deportivo Municipal vs. Sport Boys

Estadio: Nacional

