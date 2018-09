El Torneo Clausura se reanuda tras el en receso por la fecha FIFA, en la que la Selección Peruana enfrentó a Holanda y Alemania. La segunda fecha se jugará a mitad de semana con partidos que ya debes apuntar en tu agenda.



La fecha 2 del Torneo Clausura se abrirá con el choque entre Binacional y Real Garcilaso en Moquegua. Ese mismo día, Universitario de Deportes recibirá en el estadio Monumental a UTC.

Por su parte, el miércoles, Sporting Cristal visitará a Unión Comercio en Moyobamba y Alianza Lima a Sport Boys en el Miguel Grau del Callao. Mira aquí la programación completa:



Torneo Clausura: Programación del la fecha 2

Martes 11



Binacional vs Real Garcilaso

Hora: 1:00 pm

Estadio 25 de Noviembre (Moquegua)



Ayacucho FC vs FBC Melgar

Hora: 3:30 pm

Estadio Eloy Molina Robles (Huanta)



Sport Huancayo vs Comerciantes Unidos

Hora: 5:45 pm

Estadio Huancayo



Universitario vs UTC

Hora: 8:00 pm

Estadio Monumental

Miércoles 12



San Martín vs Cantolao

Hora: 1:15 pm

Estadio Alberto Gallardo



Unión Comercio vs Sporting Cristal

Hora: 3:30 pm

Estadio IPD de Moyobamba



Sport Rosario vs D. Municipal

Hora: 5:45 pm

Estadio Rosas Pampa (Huaraz)



Sport Boys vs Alianza Lima

Hora: 8:00 pm

Estadio Nacional (Lima)

