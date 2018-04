Torneo de Verano: mira la programación completa de la fecha 13

Se juega una fecha más del Torneo de Verano con encuentros importantes que arrancan desde este viernes. Universitario de Deportes abre fuegos visitando, a las 3.30 p.m. a Ayacucho FC. Los cremas quieren mantener la racha tras la victoria ante Comerciantes Unidos.

El sábado Sorting Cristal recibe a la Universidad San Martín en el Alberto Gallardo y el domingo Alianza Lima vuelve a Matute para enfrentar a Sport Rosario.

Torneo de verano: Tabla de Posiciones y resultados de la fecha 12



Te dejamos la programación completa de la fecha 13 del Torneo de Verano. Arma tu agenda y no te pierdas el partido de tu equipo favorito.

PROGRAMACIÓN COMPLETA DE LA FECHA 13

Viernes 20 de abril

​

Ayacucho FC vs. Universitario de Deportes

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Manuel Eloy Molina Robles (Huanta)



Real Garcilaso vs. Sport Huancayo

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: Garcilaso (Cusco)



Deportivo Municipal vs. Binacional

Hora: 8 p.m.

Estadio: Miguel Grau (Callao)



Sábado 21 de abril

​

Sporting Cristal vs. U. San Martín

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Alberto Gallardo



FBC Melgar vs. Unión Comercio

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: UNSA (Arequipa)



Cantolao vs. Sport Boys

Hora: 8 p.m.

Estadio: Miguel Grau (Callao)



Domingo 22

​

Comerciantes Unidos vs. UTC

Hora: 1.30 p.m.

Estadio: Carlos A. Olivares (Guadalupe)



Alianza Lima vs. Sport Rosario

Hora: 4 p.m.

Estadio: Matute



