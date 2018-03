Unión Comercio: Cristian Bogado anotó en su regreso y es el goleador histórico del 'Poderoso' [VIDEO]

Volvió para regalarle goles y alegrías al club donde es un histórico. Cristian Bogado está de regreso en el fútbol peruano y tuvo sus primeros minutos y su primer gol en el empate entre Unión Comercio vs. Melgar por la fecha 6 del Torneo de Verano. Pero su regreso tiene un toque anecdótico porque recién se unió al plantel 24 horas antes del partido.

El 'Torito' apareció este lunes en la lista de buena fe de Unión Comercio para enfrentar a Melgar en Nueva Cajamarca, lo cual ya era una sorpresa porque el paraguayo recién se unió al plantel el último viernes. Es decir tres días antes del encuentro. La tarde de este lunes estuvo en banca y le tocó ingresar.

Unión Comercio empató 1-1 con Melgar por la fecha 6 del Torneo de Verano

Fueron solo 45 minutos los que Cristian Bogado estuvo en el choque ante Melgar y suficientes para demostrar que su romance con el gol, cada vez que se pone la camiseta del 'Poderoso' se fortalece. El paraguayo anotó de penal, en una jugada muy cuestionada por los arequipeños, en el último minuto del partido y terminó salvando a su equipo de una derrota que parecía inminente.

¿Qué pasó en Paraguay?



Fue sorprendente el regreso de Cristian Bogado a Unión Comercio pues en febrero de este año, el 'Torito' fue anunciado como jale del Deportivo Capiatá de la Primera División de su país natal, pero no tuvo oportunidades en una liga que ya comenzó y decidió pegar la vuelta. "Me llamaron los dirigentes de Unión Comercio y decidí volver al no haber jugado ellá", dijo hace poco a Gol Perú.

Y no se equivocó: en sus primeros 45 minutos ya tiene su primera anotación y se consolida cmo el goleador histórico del 'Poderoso del Altomayo' con 43 tantos en el sus tres temporadas.

