En El Carmen, un pueblo ubicado en la provincia costera de Manabí (Ecuador), el grado de competencia se nota desde la infancia: la mayoría de niños sueñan con llegar al fútbol profesional. La vida de Jairo Vélez, una de las piezas claves de ataque de la Universidad César Vallejo, refleja que el camino no fue sencillo: es imposible que hable de su presente sin recordar aquellas madrugadas donde tenía que perseguir el bus para llegar a Quito. Esta es su historia.

Desde que Jairo cumplió los cinco años, su padre Juan se percató de la habilidad que tenía con el balón. Sin embargo, no se conformó con que solo el menor de sus hijos vaya a las pruebas en el equipo del barrio, sino que buscó al primogénito, Juan Gabriel. Lamentablemente para la familia Vélez, el talento estaba destinando para el hoy jugador ‘Poeta’.

“Empecé con mi hermano, yo a los 5 y él a los 9, aunque no le gustaba mucho, a mí sí. Recuerdo que cuando mi papá fue a hablar por los dos luego de las dos semanas de prueba, el entrenador que teníamos le dice: ‘Por él (por mi hermano) no pierda el tiempo, mejor póngalo a trabajar’. Ahora es una anécdota graciosa en la familia (risas)”, le comentó Jairo a Depor. Aquella prueba fue el inicio de todo.

Jairo Vélez formó parte de la Sub-12 de la Universidad Católica de Ecuador. (Foto: Difusión)

El sacrificio de madrugada

Los años fueron pasando y aquel pequeño que maniobraba el balón cual yoyo empezó a viajar a los campeonatos que se realizaban en la ciudad de San Antonio, a media hora de El Carmen. Estos torneos eran famosos porque los delegados de equipos grandes viajaban a ver a los nuevos talentos. Así se dio el primer contacto con un directivo de la Universidad Católica de Ecuador.

“En uno de esos partidos llegó un dirigente de menores de U. Católica y justo buscaban un delantero, que era la posición en la que jugaba antes. Recuerdo que habló conmigo, le gustaba cómo jugaba, encima era goleador y quería darme una oportunidad. Entonces acepté, porque era una vitrina mayor para mí. El señor me daba para los pasajes, porque tenía que viajar hasta Quito para los partidos”, nos contó el extremo del cuadro trujillano.

Desde los 12 años, Jairo Vélez comenzó a viajar solo todos los sábados hacia la capital ecuatoriana, para iniciar su preparación profesional. “Salía de madrugada 3 o 4 a.m. para estar desde las 8 a.m. y los partidos eran desde las 11 a.m. Así estuve dos años. Mi familia siempre me apoyaba, pero no podían viajar conmigo”. No era el único sacrificio: tenía que mantener buenas calificaciones en la nocturna y trabajar por las mañanas para ayudar en casa.

Jairo Vélez llegó a Vélez Sarsfield con solo 18 años, luego de una gira con Guayaquil City. (Foto: Difusión)

En busca de una oportunidad

Aquel escenario generó que equipos como LDU de Quito lo tengan en la mira: estuvo a punto de firmar, pero los planes cambiaron: “No se me dio y paso a Guayaquil City. Recuerdo que llegaba corriendo a la estación para estar en los partidos con el equipo y a veces se me iba el bus y tocaba alcanzarlo”. Él siguió viajando sin saber que desde otro país le iban a abrir las puertas: a los 18 años fue adquirido por Vélez Sarsfield (para integrar el equipo juvenil).

“En el 2013, el equipo [Guayaquil City] pudo hacer una inversión para mandar a los más chicos a tener partidos en Argentina, con el fin de mostrarse y salir del país. Tras esa gira, solo cinco regresamos a ese país, entre ellos yo, para ser parte de Vélez. Primero a préstamo y luego como integrante de su club”, relató Vélez, quien estuvo en dicho país hasta finales del 2016. En El Carmen sabían lo lejos que había llegado.

Jairo Vélez vistió la camiseta de Atlante desde inicios del 2018 hasta mediados del 2019. (Foto: Difusión)

Camino por delante

En el 2017, Jairo Vélez es fichado por la Universidad San Martín. Era algo que tenía en mente pues buscaba continuidad y en el equipo de Santa Anita lo consiguió: registró 41 partidos, de los cuales en 36 estuvo desde el arranque. Además, marcó siete goles y eso generó que llame la atención del mercado mexicano. Atlante sería su nuevo lugar en el mundo. Le costó encontrar el ritmo de competencia que quería.

“No salieron las cosas como pensaba, pero ahora estamos en Vallejo y trato de disfrutar cada momento”. Con el elenco trujillano tuvo nuevamente el protagonismo que buscaba. En el 2020, disputó todos los partidos de la temporada, 21 de ellos como titular. Encima, marcó cinco tantos y fue uno de los artífices para que el plantel de ‘Chemo’ Del Solar clasifique a la Copa Libertadores 2021.

En su última presentación en la Liga 1, marcó en la goleada sobre Deportivo Municipal (4-0). A sus 25 años, tiene claro que aún hay camino por recorrer: está feliz en el cuadro ‘Poeta’ pero mantiene el sueño de llegar a Boca Juniors. No es fácil aquella meta, pero si algo sabe el ecuatoriano es que no existen imposibles si uno tiene claro cuál es su destino.

